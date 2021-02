Muere joven mujer al ser embestida por auto particular en Martínez; chofer se fugó

Conductor de vehículo particular embiste a joven mujer y deja lesionado a su menor hijo, fue identificada con el nombre de Esmeralda “N” quien perdió la vida tras ser atropellada por el lugar conocido como El Framboyán, su menor hijo de 5 años sobrevivió al accidente y fue trasladado en un vehículo particular a una clínica para su atención médica.



El lamentable incidente se registró a las 19:20 horas sobre el tramo de la rúa estatal Martínez-Novara, por el lugar conocido como El Framboyán, por donde circulaba un automóvil Nissan Altima, con placas de circulación NTS 4372 del Estado de México, el cual embistió brutalmente a la mujer y dejó herido a su menor hijo metros adelante el chofer perdió el control de la unidad y terminó por volcarse, mientras que su conductor logró darse a la fuga.



Al lugar arribaron técnicos en urgencias médicas de Protección Civil y Bomberos quienes le brindaron la atención prehospitalaria al menor y que posteriormente lo trasladan a una clínica a bordo de un auto particular para su atención médica.



Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Atzalan y Martínez de la Torre, brindaron seguridad en la zona, así como también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.



Hasta el momento se espera la presencia del personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial para hacer el levantamiento del cuerpo y ser llevado al SEMEFO para la necropsia de ley.



De igual manera se espera la presencia de una grúa para sacar la unidad dónde quedó volcada y donde se presume el conductor conducía en estado etílico y es vecino de la localidad de Novara, perteneciente al municipio e Atzalan.