Muere la niña que se volvió meme por su graciosa mueca

Kailia Posey, participante del programa estadounidense "Toddlers & Tiaras" , falleció a los 16 años, informó su madre en redes sociales; la graciosa mueca de Kailia se viralizó y protagonizó muchos memes alrededor del mundo.Marcy Posey Gatterman, mamá de la joven, escribió en redes sociales que Kailia siempre iba a ser su niña, y pidió respeto y privacidad para este difícil momento.“No tengo palabras ni pensamientos. Una hermosa niña se ha ido. Dennos privacidad mientras lamentamos la pérdida de Kailia”, se lee.Hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento, versiones señalan que Posey estuvo involucrada en un accidente automovilístico en Las Vegas.La fama para Kailia llegó cuando era una niña y participó en el programa de televisión "Toddlers and Tiaras" y una una imagen de dicho programa se viralizó."Toddlers and Tiaras" se emitió entre el 2009 y 2013 y presentaba a diferentes familias que preparaban a sus hijos para competir en concursos de belleza; en el programa se mostraba la preparación previa de la familia y el participante, el traslado al lugar de la competencia y el día del concurso.Condolencias de amigos y seguidores através de Facebook, amigos y seguidores de Kailia han expresado su pésame por el repentino fallecimiento de la joven modelo que empezó su andar por los escenarios cuando tenía sólo 7 años de edad.Lisa White, amiga de Kailia dedicó un emotivo mensaje que acompañó con una foto de Posey con alas de ángel."No puedo encontrar las palabras. Vuela alto hermosa. Eres amado por muchos y te voy a extrañar. Mi corazón está destrozado y todavía estoy tratando de procesar esta noticia, pero siempre te recordaremos y extrañaremos. Me inspiraste de muchas maneras. Descansa en paz Kailia Posey Todos rezen extra esta noche y mantengan a sus seres queridos cerca. Mis oraciones están con Marcy Posey Gatterman y el resto de su familia. Por siempre y siempre una reina" termina el texto .