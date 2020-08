Muere mujer en sala de espera de terminal de autobuses de Veracruz Puerto

Una mujer que estaba en la sala de espera de la central de autobuses del ADO, en la ciudad de Veracruz perdió la vida de un aparente ataque cardiaco. Al punto se aproximaron los elementos de la Cruz Roja, Policía Estatal, Naval y personal de la FGE. Los guardias de seguridad privada quisieron impedir la labor de los representantes de los medios de información, quienes los encararon y los vigilantes taparon con bolsas de plástico para que no se viera.



Esto se suscitó la tarde de este viernes en la citada terminal ubicada sobre la avenida Salvador Díaz Mirón y Tuero Molina en la colonia Centro en esta ciudad.



Se informó que María Teresa González López, de 52 años de edad, esperaba sentada en sala de acceso a los autobuses para viajar a la Ciudad de México cuando comenzó a sentirse mal y se desvaneció.



Ella acabó tirada en el suelo sin recobrar el conocimiento, mientras la gente reportaba a los cuerpos de emergencia al número 911.



A ese punto arribaron elementos de la Cruz Roja quienes sólo confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.



Otros que se aproximaron fueron Policía Estatal, y Policía Naval para acordonar con cinta y pedir la presencia de las autoridades ministeriales.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se trasladaron a ese punto para realizar las diligencias de caso, levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense para la autopsia de rigor.



Los guardias de seguridad del ADO quisieron impedir la labor de los representantes de los medios de información, tapando con las manos las cámaras de los comunicadores y se hicieron de palabras pues no querían que se grabara nada; pese ello los reporteros pudieron hacer su labor.