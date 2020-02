Muere mujer tras derrapar moto; hombre resulta herido, en Veracruz Puerto

En el bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura de la Plaza del Magisterio o el ex Acuario en el puerto de Veracruz, hubo un fuerte accidente en motocicleta, a la altura de la curva, donde un hombre y una joven mujer derraparon por la velocidad, pereciendo la fémina. Ella fue identificada por su madre y refiere que estaba desaparecida desde el lunes.



Esto se presentó a temprana horas de este sábado, en el citado bulevar y la calle de Barragán, de la colonia Flores Magón en esta ciudad.



Según los reportes de las autoridades preventivas, una pareja viajaba en una motocicleta, color negro con naranja o rojo, en el sentido de sur a norte pero al tomar la curva a gran velocidad, perdieron el control y se derraparon, impactándose contra unas señaléticas verticales.



La pareja acabó con varios golpes, sacando la peor parte Dania Susel “N”, de 21 años. La joven perdió la vida por el brutal golpe contra el pavimento.



Al sitio arribaron elementos de la Policía Naval, Municipal y Estatal para acordonar y pedir la presencia de una ambulancia con paramédicos, que a su arribo sólo verificaron que la joven ya no presentaba signos vitales, en tanto que quien conducía la motocicleta sólo resultó con golpes pero no de gravedad.



Luego, los Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento para hacerse cargo de la unidad siniestrada, dándoles vista a las autoridades ministeriales.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se trasladaron para realizar las diligencias del caso, levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense para la autopsia de rigor.



Los primeros indicios refieren a que la finada y el tripulante de la motocicleta estuvieron conviviendo con otros jóvenes y tomaron bebidas embriagantes, incluso eran novios y tenían cerca de un mes de andar juntos.



El joven motociclista quedó en calidad de detenido como responsable de la motocicleta, permaneciendo bajo resguardo de elementos preventivos, tras revisarlo personal médico en un hospital. El sujeto fue remitido ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia.



La identificación formal del cuerpo de la fallecida la realizó su madre.