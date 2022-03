Muere Nahla, la perrita rescatista en el sismo del 19S; en redes la confunden con Frida

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la perrita rescatista Frida se encuentra bien y negó que haya fallecido como circula en redes sociales.Fue la perrita Nalah, quien murió el pasado 24 de marzo, según informó su manejadora Janette Ficachi a través de una página de Facebook dedicada a ella.La Golden Retriever de diez años, fue compañera de Frida en las labores de rescate del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en la localización de víctimas tras la explosión de las oficinas de PEMEX y en distintos colapsos y deslaves.Colaboraba como voluntaria para el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), brindaba apoyo para terapia emocional en albergues y participó como integrante de diversas organizaciones e instituciones de rescate.El pasado 25 de marzo la Semar informó que Frida se encuentra bajo supervisión médica permanente por problemas en articulaciones. Se le revisa corazón, pulmones y órganos para detectar cualquier anomalía pues su estado de salud es delicado, pero se encuentra fuera de peligro.Con el mensaje: “Fin de búsqueda, ¡libre! Vuela alto hasta que nos volvamos a encontrar,” Ficachi despidió a la canina de diez años de edad.Por su edad, perrita Frida está delicada pero no corre peligro de muerteLa edad y los padecimientos propios de su raza tienen delicada de salud a Frida, la perrita rescatista de la Secretaría de Marina (Semar) que por su labor tras los sismos de 2017 en Oaxaca y la Ciudad de México se ganó el corazón de los mexicanos.A punto de cumplir 13 años (91 años humanos) en abril, la labrador está bajo supervisión médica permanente por problemas en articulaciones y se le revisa el corazón, pulmones y órganos para detectar cualquier anomalía.Al momento no existe riesgo latente de que muera, pero en la Marina se preparan para ese día, que esperan se demore. “Frida se encuentra estable de salud, tiene algunos padecimientos propios de la edad y se encuentra bajo revisión médica permanente. No hay ningún riesgo latente de que pueda morir, pero ya es un animal geriátrico y como tal necesitamos tener los cuidados necesarios”, reveló el teniente Miguel Ángel Huerta Miranda, uno de los tres veterinarios que están al pendiente de su salud.