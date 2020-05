Muere tamaulipeco hospitalizado en Veracruz puerto por COVID-19

“El estado de salud de mi hermano era muy grave por lo del COVID, me hablaron del hospital para decirme que temprano había entrado en coma, 20 minutos después me volvieron a llamar para decirme que ya había fallecido”.

Enriqueta relata que viajó desde Reynosa, Tamaulipas para llevarse a su hermano, quien vino al puerto a pasar días con su novia jarocha, de la que hasta el momento no sabe absolutamente nada, habría contraído el virus estando con ella.Juan Antonio Santana Ayala, estuvo 16 días en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz agonizando entre la vida y la muerte. Enriqueta fue informada ayer cerca de las 9 am que habría perdido la batalla ante el coronavirus.Los médicos habían declarado desahuciado a Juan Santana desde hace una semana, por lo que Enriqueta ya tenía preparado la cremación de su hermano mayor para este momento, pero eso no evitó poder contener sus lágrimas.“Fue una espera muy larga, se hizo la voluntad de Dios, ahorita ya está descansando. Lo voy a cremar porque es la única manera de llevármelo a Reynosa”.El cuerpo de Juan Antonio estuvo cerca de 20 horas en el hospital, la saturación en los centros de cremación hace que tengan que esperar para llevar a incinerar, fue el equipo de la funeraria que a las 4:30 am del día de hoy pudo recoger el cadáver.Después de 3 horas en el horno, las cenizas de Santana Ayala fueron entregadas a su hermana, quien habría prometido a su familia regresar con su hermano a Reynosa, donde ya lo esperan para velar sus restos acompañado de familiares y amigos.Enriqueta busca viajar con la urna de su hermano en sus manos, pero tendrá que esperar hasta el viernes, ya que por la contingencia sanitaria derivada por el COVID-19, se han reducido los vuelos, y será hasta las 13 horas que abordará el avión con destino a Monterrey, para posteriormente seguir su trayecto a Reynosa en carretera.“Le doy gracias a Dios por darme La Paciencia, La Paz interior pensando que él tarde o temprano tendría que morir aquí en Veracruz”, cuenta Enriqueta.