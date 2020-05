Mueren 27 y se suman 34 contagios de COVID-19 en Veracruz, este viernes

En 24 horas, 27 defunciones por COVID-19 en Veracruz, suman 224. Lo casos confirmados continúan en aumento, la cifra hasta este viernes es de 1,701 positivos.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que, en el Estado se han estudiado 4,881 casos sospechosos; 2,368 son negativos y 812 se encuentran aún en investigación.



De los 1,701 casos que se han confirmado; 446 son actuales y representan los casos positivos con fecha de inicio en los últimos 14 días.



El número de positivos se registran en 106 demarcaciones:



Veracruz 627, Coatzacoalcos 262, Poza Rica 150, Boca del Río 96, Minatitlán 74, Cosoleacaque 30, Xalapa 27, Tuxpan 25, Córdoba 23, Medellín 21, Alvarado 19, Orizaba 18, Cosamaloapan y Papantla 16, Coatzintla y Nanchital 14, Fortín y Tihuatlán 13, San Andrés Tuxtla 12, Tierra Blanca 11, Santiago Tuxtla 10, La Antigua 9, Acayucan y Agua Dulce 8; Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Martínez de la Torre y Misantla 7; Perote 6; Cerro Azul, Las Choapas e Isla 5; Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, José Azueta y Tlacotalpan 4; Coatepec, Cuitláhuac, Jamapa, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Tlalixcoyan y Úrsulo Galván 3.



Álamo, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Sureste, Jalacingo, Maltrata, Moloacán, Nogales, Oluta, Oteapan, Pánuco, Paso del Macho, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Río Blanco, Soledad Atzompa, Tamiahua, Tres Valles y Yanga con 2 casos positivos.



Mientras que Actopan, Acula, Amatitlán, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chacaltianguis, Chalma, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Coacoatzintla, Coscomatepec, Filomeno Mata, Huayacocotla, Hueyapan, Ixhuatlán del Café, Magdalena, Miahuatlán, Naranjos, Pajapan, La Perla, Playa Vicente, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Rafael, Sayula de Alemán, Soledad de Doblado, Tantoyuca, Tezonapa, Tlalnelhuayocan, Totutla, Uxpanapa y Vega de Alatorre, solo cuentan con 1 caso positivo cada demarcación.



Dulce María Espejo explicó que, 703 pacientes confirmados se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria; 774 aún se encuentran en vigilancia y 224 han fallecido.



Las 224 defunciones se registraron en 51 municipios:



Veracruz 63, Coatzacoalcos 45, Poza Rica 21, Minatitlán 12, Boca del Río y Nanchital 6, Cosoleacaque 5, Martínez de la Torre y Medellín 4; Acayucan, Fortín, Tierra Blanca y Tihuatlán 3; Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, Las Choapas, Mariano Escobedo, Misantla y Tamiahua 2; Alvarado, Amatitlán, Atzacan, Catemaco, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Coatzintla, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Gutiérrez Zamora, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Nogales, Orizaba, Pajapan, Perote, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Tezonapa, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles, Xalapa y Yanga con una sola defunción.



La mayoría de estos pacientes padecían alguna enfermedad, dentro de las más frecuentes: hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, renal, VIH, entre otras, además de algunos factores de riesgo como tabaquismo.



No obstante, destacó que el 18% no manifestó ningún otro padecimiento, lo que indica que no necesariamente se tiene que tener algún factor de riesgo para enfermar, agravarse y tener un desenlace fatal.



A decir de Dulce María Espejo, el 51 % de los pacientes positivos a COVID-19 han requerido ser hospitalizados y presentaban cuadros severos.



“Corresponden a diferentes grupos de edad; en ellos la recuperación resulta más prolongada y la probabilidad de tener complicaciones es mayor, por lo que es mejor no arriesgarse a tener la enfermedad”, puntualizó.



Los casos confirmados, dijo, aumentan cada día, debido a los movimientos de población al interior de lugares en donde se está dando la transmisión, y de estos hacia localidades en donde aún no hay casos.



“Esto favorece en forma muy importante la diseminación de la enfermedad, por lo que continuamos enfatizando, día tras día, la única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás, es quédate en casa, no contribuyas a dispersar la enfermedad”, finalizó la funcionaria estatal.