Mueren 32 veracruzanos de COVID en últimas 24 horas; hay otros 114 casos positivos

En las últimas 24 horas 32 veracruzanos perdieron la vida por el COVID-19, mientras que 114 más resultaron contagiados con el SARS-CoV-2, según datos de la Secretaría de Salud estatal.



En conferencia de prensa, la jefa de epidemiología, Dulce María Espejo Guevara, informó que los pacientes cuyos resultados han dado positivo suman 53 mil 679; y de estos, se consideran actuales 754, que representan a los enfermos cuyos síntoma iniciaron en el transcurso de las dos últimas semanas, tienen su padecimiento activo, por lo tanto pueden infectar a otras personas, al hablar, estornudar o toser; en cualquier lugar que se encuentren, si no llevan a cabo las medidas de protección básicas.



Sobre los casos totales atendidos en las unidades de salud del Estado dijo que se ubican en 107 mil 603; con resultado negativo 42 mil 760, siguen como sospechosos 11 mil 164 y han fallecido 7 mil 735 pacientes en diferente municipios de la entidad.



Región Centro



El Puerto de Veracruz continúa con Transmisión y ahora registra 11,067 casos; Xalapa 4,068 ; Orizaba 3,084; Córdoba 2,819; Boca Del Río 1,343; Río Blanco 912; Fortín 908; Ixtaczoquitlán 746; La Antigua 662; Nogales 601; Medellín 589; Camerino Z. Mendoza 425; Coatepec 416; Alvarado 380; Mariano Escobedo 369; Perote 342; Úrsulo Galván 303; Emiliano Zapata 283; Ixhuatlancillo 239;Amatlán De Los Reyes 197; Puente Nacional 192; Zongolica 186; Paso De Ovejas 181; Rafael Delgado 160; Banderilla Con 144; Actopan 133; Atzacan 109 y Coscomatepec 102.



Región Sur



En Coatzacoalcos los casos positivos suman 3,179; Minatitlán 1,575; Cosamaloapan 941; San Andrés Tuxtla 635; Cosoleacaque 552; Tierra Blanca 383; Nanchital 274; Las Choapas 240; Agua Dulce 227; Acayucan 212; Lerdo De Tejada 197; Jáltipan 181; Carlos A. Carrillo 178; Ángel R. Cabada 158; José Azueta, 117 y Santiago Tuxtla 113.



Región Norte



En el municipio de Poza Rica se tienen contabilizados 3,446 Casos; Tuxpan 1,604; Pánuco 766; Martínez De La Torre 690; Papantla 665; Coatzintla 511; Tihuatlán 413; Álamo Temapache 222; Pueblo Viejo 153; Misantla 150 y Gutiérrez Zamora 106.



La profesional de la salud recordó que los cambios bruscos de temperatura que se están presentado, favorecen la presencia de padecimientos respiratorios agudos, es por ello que reiteró que se debe estar atento, ya que el nuevo coronavirus en el estado continúa causando infecciones en personas que se exponen al contagio y las formas clínicas están siendo muy variadas.



Dijo que en algunas personas el padecimiento es parecido al resfriado común, con presencia de dolor de cabeza y fiebre, aunque no siempre se presenta; tener dolor de músculos, de huesos, de garganta, y escurrimiento nasal; o bien otra forma en la que haya diarrea, vómito, dolor de estómago; y con mucha frecuencia pérdida del olfato y modificación en la percepción de los sabores.



“Es importante señalar que no siempre se presentan todos estos síntomas juntos, pueden ser solo algunos de ellos; y dependiendo en mucho de las características del estado de salud de las personas, de su sistema inmunológico, los cuadros ser leves o moderados y recuperarse en casa", enfatizó.



Sin embargo, apuntó que hay síntomas que se consideran de alarma; como la dificultad para respirar, el ataque al estado general, dolor de pecho, la respiración rápida, que pueden ser de inicio súbito, mismos que indican que la enfermedad se puede complicar e incluso morir si no se atiende a tiempo.