Mueren 36 en Veracruz por COVID-19 y registran 186 nuevos contagios

Con 186 positivos de ayer jueves a este viernes, los casos de COVID-19 en Veracruz ascienden a 7,589 en 158 municipios; 1,225 veracruzanos han fallecido por este padecimiento, 36 en las últimas 24 horas.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del Estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó ya son 14,638 los casos estudiados, de los cuales 4,939 son negativos y 2,110 se encuentran en investigación.



Además, 970 de los casos positivos se consideran actúales y representan la actividad de la transmisión en las dos últimas semanas.



Ya son 158 municipios en donde se han identificado los casos positivos en la entidad y las cifras continúan en aumento.



Veracruz 2,623, Coatzacoalcos 740, Poza Rica 514, Minatitlán 339, Boca Del Río 297, Córdoba 281, Xalapa 216, Tuxpan 203, Cosoleacaque 130, Orizaba 125, Papantla 116, Cosamaloapan 109, Medellín 108, San Andrés Tuxtla 97, Fortín 77, Coatzintla 71, Martínez De la Torre 66, Tierra Blanca 65, Nanchital 59 y Las Choapas 59, La Antigua y Alvarado 51, Perote y Tihuatlán 49, Agua Dulce 46, Acayucan 43, Jáltipan 39, Río Blanco 37, Santiago Tuxtla 34, Coatepec 31, Ixtaczoquitlán 27, Manlio Fabio Altamirano 25, Úrsulo Galván 24, Emiliano Zapata 23 y Amatlan de los Reyes 20, Ixhuatlán del Sureste, Tres Valles y Álamo Temapache 20.



Asimismo 4,388 son los pacientes positivos que se consideran recuperados del padecimiento; 1,976 aún permanecen en vigilancia y 1,225 han fallecido, residentes de 101 municipios del Estado.



La funcionaria estatal explicó que el 67 % de los fallecimientos ocurrieron en hombres, el 33 % en mujeres y en ambos en edades desde menor de un año hasta 100 años.



Dentro de las enfermedades crónicas que presentaba la mayoría de estos pacientes están la hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardiaca, entre otras; sin embargo también se ha dado en pacientes aparentemente sin ningún factor de riesgo, puntualizó.



En este sentido, expuso que los síntomas que produce el COVID-19 pueden ser leves o moderados, por lo que podrían pasar la enfermedad en casa o tener complicaciones y requerir hospitalización.



Así ha ocurrido en 3,415 de los pacientes, quienes necesitaron hospitalización, ya que presentaban cuadros más severos; esto ha ocurridos en enfermos desde menores de un año hasta 100 años, lo que indica que las complicaciones se pueden dar en cualquier edad y su recuperación ser más prolongada o incluso tener un desenlace fatal.



“Por ello, lo mejor es no exponerse al contagio, ya que pondrías a tus familiares y amigos o compañeros de trabajo, en riesgo de transmitirles el padecimiento, no sabes si tu o algunos de ellos necesitará hospitalización y tampoco que tan grave o no, puede ser; de ahí la importancia de guardar tu sana distancia y llevar a cabo las medidas de precaución que tanto se recomiendan en este espacio”, finalizó Dulce María Espejo.