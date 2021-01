Muertes por COVID-19 deben ser informadas por Delegada del IMSS: Líder sindical

El secretario general de la sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal Castillo, dijo que él no puede dar la información sobre el número de personal que ha muerto por COVID-19, incluso aseveró que revelar esos datos sería usurpar las funciones de la delegada del IMSS.



"Yo soy su representante (de los trabajadores) pero los datos oficiales los da la delegación, por eso hay que preguntarle a la doctora Célida Duque Molina, porque como sindicato no llevo los datos estadísticos, sí lo platicamos, pero profesionalmente no tengo que dar datos porque es usurpar la función de alguien a quien le corresponde hacerlo".



Añadió que como sindicato si debe saber qué sucede con la plantilla laboral, pero no puede "pronunciarlo".



Además, aseguró que hay medios de comunicación que a pesar de ver lo que está sucediendo con la pandemia, la información la utilizan para mal.



"A veces lo usan para algo político, indicando que el líder sindical ya dijo esto o aquello y en este momento, esto no se vale. Ahorita lo que se vale es sumar".



Añadió que ojalá lo que se transmita a través de los medios de comunicación sea la información de prevención, que recuerde el lavado de las manos, usar gel, sana distancia, quedarse en casa, usar cubrebocas. "Yo quiero decir de qué sirve mandar gente a México si las personas no se quedan en casa y no se cuidan; si siguen así será en vano el esfuerzo de médicos, enfermeras y demás equipo que está en primera línea de combate del COVID-19".