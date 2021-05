Muertes por COVID-19 en México casi triplicarían cifras oficiales de gobierno

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, la pandemia por COVID 19 habría causado más de 626 mil muertes en México, una cifra que casi triplica los datos oficiales de fallecimientos por esta enfermedad, 221 mil, y colocaría a nuestro país como el tercero con más víctimas mortales, después de Estados Unidos e India.



Además, el estudio realizado calcula que a nivel mundial el virus SARS-CoV-2 ha provocado hasta la fecha más de 7.4 millones de muertes en el mundo, cifra que duplica con creces los más de 3.4 millones de fallecimientos reportados de forma oficial.



De acuerdo con el modelo creado por el IHME, se prevé que en el mes de septiembre de este año México alcance las 685 mil muertes por COVID y que a nivel mundial se superen los 9 millones de fallecidos; en el peor escenario esta cifra estaría alcanzando casi los 10 millones y en el más optimista los 8.6 millones.



Los especialistas también pronostican que a partir de este mes de junio veremos un incremento de los casos infectados en nuestro país que, en el peor escenario alcanzaría un nuevo pico en el mes de agosto.



De acuerdo con el IHME, muchas muertes por COVID-19 no se informan porque los países solo informan los fallecimientos que ocurren en hospitales o en pacientes con una infección confirmada. “En muchos lugares, los débiles sistemas de notificación de la salud y el escaso acceso a la atención sanitaria agravan este desafío”.



El análisis también encontró que el mayor número de muertes no reportadas ocurrió en países que han tenido las mayores epidemias hasta la fecha. Sin embargo, algunos países con epidemias relativamente más pequeñas experimentaron un gran aumento en la tasa de mortalidad cuando se tienen en cuenta las muertes no declaradas. Este análisis muestra que pueden estar en mayor riesgo de una epidemia más amplia de lo que se pensaba anteriormente.



El director de IHME, Christopher J.L. Murray, consideró que “muchos países han dedicado un esfuerzo excepcional para medir el número de víctimas de la pandemia, pero nuestro análisis muestra lo difícil que es rastrear con precisión una enfermedad infecciosa nueva y de rápida propagación”.



"Esperamos que el informe de hoy anime a los gobiernos a identificar y abordar las brechas en sus informes de mortalidad por COVID-19, para que puedan dirigir con mayor precisión los recursos pandémicos", agregó.



Finalmente, el especialista consideró que es fundamental que se siga promoviendo el distanciamiento social y el uso universal de cubrebocas para enfrentar esta pandemia, mientras avanza el proceso de vacunación en todo el mundo.