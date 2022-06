Muertes por COVID están al mínimo y entre no vacunados, afirma Gobernador

En los últimos días se han registran tres decesos por COVID-19 en el estado de Veracruz, sin embargo, esto no implica un repunte de contagios o de muertes, aclaró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa este miércoles, el mandatario estatal recordó que en los últimos meses en la entidad no se registraban muertes ni una situación de contagios masivos.Explicó que los tres decesos de los últimos días se refieren a personas de la tercera edad, con enfermedades crónico degenerativas, comorbilidades y que además no se vacunaron.“Tres fallecimientos por COVID, aquí en el estado de Veracruz y tristemente, lamentablemente, gente que no se vacunó, adultos mayores, los tres con enfermedades crónicas, es decir con comorbilidades; ahí está muy marcada la diferencia entre los que se vacunaron”, dijo.Es por lo anterior que reiteró que gracias a la vacunación, los ciudadanos que se contagian, superan el padecimiento, por lo que de nueva cuenta hizo el llamado a la población rezagada a que acuda a recibir la dosis respectiva.Para finalizar, García Jiménez reconoció la respuesta de padres de familia que llevan a sus hijos a la vacunación, donde este miércoles inició el proceso en Coatzacoalcos y Orizaba, además de que continúa en Xalapa y Veracruz.