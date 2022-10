Mujer alega que su esposo, ex policía de Zongolica acusado de homicidio, no merece sentencia

“El proceso y la sentencia que le dictará 80 años de prisión a mi esposo, el expolicía José Martin García Loyo, está llena de irregularidades, porque lo único que hizo fue en defensa propia” alega Lidia “N”.En entrevista, pidió al gobernador Cuitláhuac García y a la Fiscal General del Estado, que sea revisado e investigado a fondo el caso de su esposo, pues la sentencia se dictará hoy a las 5 de la tarde y aseguró que el proceso está lleno de irregularidades.“Lo único que pido es justicia para mi esposo”.Lidia “N” aseguró ser la esposa del presunto autor material del asesinato al comandante Iris Aidé Ramírez Juárez del grupo de la Policía de Seguridad Publica adscrito en la sierra de Zongolica, y del conductor de la patrulla 3015, Maximiliano Balcón Agustín; la mujer expresó que a pesar que entregó un escrito con puño y letra de su esposo al gobernador y a la Fiscalía General, no ha tenido respuesta.Señala que “el pecado más grande” de su esposo es no tener dinero para pagar a un buen abogado, luego de que en el documento que entregó al gobernador y a las instancias correspondientes explica a detalle y expresa que su esposo por no cooperar en las fechorías de sus excompañeros y la supuesta relación que tenían con un grupo armado, era acosado y hasta llegó a ser violado sexualmente.De acuerdo con lo que le comentó su esposo, dice que fue en agosto del 2021, por la madrugada, cuando transitaba sobre la carretera federal Tlaquilpa-Tehuipango y al enterarse de que lo llevaban a entregar con un grupo delictivo por “no alinearse”, buscó el pretexto de ir al baño para poder huir de sus compañeros policías; al impedírselo, se vio en la necesidad de sacar el arma |y balearlos.Aseguró que su esposo nunca huyó, él mismo se entregó; incluso, tras el atentado, llevó a otro compañero al hospital que solo lo hirió para que no se metiera. La esposa lamenta que el presunto culpable, pensando que iba a ser protegido por las autoridades por denunciar a estos policías corruptos que en lugar de vigilar la sierra se dedicaban a cosas ilícitas, ahora tiene todo en contra.Lamentó que la única prueba que tenía eran unas fotos y grabaciones, pero su celular se descompuso y solo es su palabra contra de la Fiscalía y de los jueces que llevan el caso.Con lágrimas en los ojos, dice que su esposo será sentenciado y hasta donde tiene conocimiento tendrá que purgar 80 años de prisión.Martín “N” tiene 45 años de edad, lo que quiere decir que si logra vivir durante todo ese periodo saldrá a los 125 años.