Mujer asegura que pareja le arrebató a su hijo, lo dejó con ellos por irse a estudiar

Citlalli Arlen López Velasco, originaria del municipio de Tamiahua, solicitó el apoyo del Gobierno del Estado, para que su hijo Kevin "N" de siete años regrese a su custodia, pues, actualmente, se encuentra bajo el resguardo de Pablo “N” y Eulice “N”, personas ajenas a la familia.



De acuerdo con la madre, existe la carpeta de investigación UIPJ/DVI/ESPE3/530/2020, interpuesta en Tuxpan, en la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas, por los delitos de retención de menores y lo que resulte en contra de Pablo “N” y Eulice “N”.



Contó que el menor no cuenta con un acta de nacimiento que certifique su identidad, pero aseguró contar con la documentación necesaria para comprobar que es la madre, además de pruebas de ADN que respaldan su parentesco con Kevin "N".



"Yo tengo forma de cómo comprobar que siempre estuve pendiente y he sido responsable. Debido a mi necesidad de querer salir adelante y tener un mejor futuro para mis hijos, pedí que me lo cuidaran para irme a estudiar. Durante un tiempo no tuve problemas. Cuando la gente que tiene a mi hijo se dio cuenta que yo no tenía el apoyo de nadie, se aprovecharon para ya no regresarme a mi hijo".



Expuso que aunque la prioridad es que su hijo regrese a su casa, solicitar que las autoridades estatales y de aquél municipio desistan en otorgar el acta de nacimiento a sus actuales tutores, es otro de los puntos a exigir.



"Hubo un medio de comunicación que sacó una nota en la que dice que la gente que tiene retenido a mi hijo, está solicitando el apoyo de la autoridad estatal para registrarlo. He recibido amenazas en la que me dicen que deje el caso por la paz o me van a matar a mí y a mis hijos".



Señaló que hace unos años cuando quiso llevarse al menor, Pablo y Eulice la agredieron físicamente y le negaron las visitas.



"Cuando yo puse mi denuncia el 24 de octubre del presente año, yo les dije en la Fiscalía que se querían llevar a mi hijo a Estados Unidos. Prácticamente lo que han hecho en la Fiscalía es discriminarme. Realmente yo no sé que está recibiendo a cambio la autoridad. Formo parte del colectivo ‘Madre, yo sí te creo’, ellos me están ayudando, yo no soy una mala madre", dijo.