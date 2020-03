Mujer convivió con presunto portador de coronavirus, luego regresó enferma a Veracruz

A través del programa radiofónico “Así las cosas” de Carlos Loret de Mola, este miércoles se expuso el caso de una empleada doméstica de Veracruz que estuvo en contacto con un paciente que dice tener todos los síntomas de coronavirus y un resultado preliminar de que es portador.



Durante la entrevista, Sergio “N” dijo sentirse con un caso de sinusitis severo, luego de estar en contacto con amigos en España que ya dieron positivo al coronavirus.



Añadió que regresó el lunes 2 de marzo, vuelo en donde también iba el secretario de Comunicaciones y Transportes de la Federación, Javier Jiménez Espriú.



Comentó que en esas fechas, el tema en Madrid “no estaba tan fuerte” y en México pasó los filtros de seguridad del aeropuerto sin problemas.



Relató que una semana después de llegar al país, perdió el sentido del olfato y poco después comenzó a sentir otros síntomas. Además, recibió un mensaje de sus conocidos en España quienes les alertaron que dieron positivo por coronavirus.



Acusó que la línea que está habilitada por el Gobierno Federal para que especialistas acudan a los hogares para realizar exámenes no sirve, por ello acudió directamente al Hospital Español, en donde le realizaron las pruebas en el área de urgencias, acorde a los protocolos.



Después le pidieron que se dirigiera a su casa y se aislara, pues el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) se contactaría con él para informarle los resultados.



Posteriormente, le informaron que se activó el protocolo epidemiológico por COVID-19 a partir de los resultados. Además, el jefe de epidemiología del Hospital Español le confirmó que había dado positivo para COVID-19.



Le recomendaron tomar un gramo de paracetamol cada 6 horas y le pidieron los exámenes a su madre y sus familiares, aunque todavía está a la espera de los resultados oficiales por parte del INDRE.



Sergio pidió apoyo para difundir que la empleada que le ayuda en las labores del hogar también presentó un cuadro gripal a partir de que él tuvo molestias o síntomas.



“Un tema que me inquieta (…), la señora que me ayuda en casa prácticamente desde que yo comencé con molestias ella también empezó con un cuadro gripal pero se fue a su casa, a su comunidad, que está muy cerca del Cofre de Perote, en Veracruz”.



Dijo que la mujer sigue en su comunidad, la cual no mencionó y le confirmó que se siente mal, por ello está preocupado, puesto que convivieron durante 10 días.