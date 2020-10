Mujer de 103 años supera el Covid en Jalisco

María, de 103 años de edad, egresó este viernes del Hospital General Regional (HGR) No. 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Jalisco, recuperada de COVID-19, luego de 11 días de hospitalización, informó.



El director del hospital, doctor David Sánchez González, resaltó que aunque la paciente presentaba una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), derivada de cocinar durante mucho tiempo con leña, no tiene hipertensión, diabetes mellitus u obesidad, lo que contribuyó al éxito en su tratamiento.



“Ella es originaria del estado de Zacatecas pero es habitante de una colonia popular desde hace tiempo en la zona metropolitana de Guadalajara. Es madre de cinco hijos y realmente está muy sana, salvo por su enfermedad pulmonar que la hace dependiente de oxígeno domiciliario”, expuso el especialista.



Recordó que Doña María ingresó en ambulancia el 22 de septiembre, derivada de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 34 y de inmediato se inició su proceso de confirmación diagnóstica y de atención.



La paciente inició con síntomas dos días antes (flujo nasal, fiebre y dificultad respiratoria). Estudios de Imagenología en el HGR No. 110 confirmaron una afectación pulmonar, por lo que se ingresó a la unidad.



Ahí se mantuvo estable durante toda su estancia y no requirió ventilación mecánica. Destacaron en todo momento su buen ánimo y su proactividad, señaló el doctor Sánchez González.



“Siempre estuvo muy animosa, consciente, platicando con los médicos. Incluso al final nos recomendó a nosotros que nos cuidemos. Su evolución fue muy buena, los síntomas desaparecieron. Muy probablemente es la paciente más longeva que hemos atendido, no sólo en el hospital, sino en el Estado”, aseveró.



El doctor Sánchez González dijo que cada paciente trae experiencias muy particulares al equipo médico, sin embargo, el caso de la señora María “es todo un acontecimiento que nos llena de motivación, porque nos hace sentir que el esfuerzo de quienes estamos en la primera línea de batalla vale la pena”.



Agregó que este caso “es un gran logro para nosotros y también una lección, la de saber que se puede sacar esto adelante”.