Mujer de 78 años fue atropellada por camioneta que se echaba de reversa, en Veracruz

Una mujer de 78 años de edad, empleada del área de a lavandería del Hospital Regional de Veracruz, fue arrollada por una camioneta KIA que se echaba de reversa, dejándola tirada en el pavimento con una herida en su pierna derecha, generando la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja, Policías y Agentes de Tránsito Municipal.Esto se dio este martes en el cruce de la avenida La Fragua, entre Iturbide y Francisco Xavier Mina de la colonia Centro.Los involucrados fueron María Dolores B. N., de 78 años de edad, quien iba para su trabajo en el nosocomio y al cruzar la avenida, no se percató que se estaba echando para atrás, una camioneta marca KIA, de color gris, guiada por Alejandro S. C. de 31 años de edad, el cual iba a estacionarse.Alejandro S. C., jamás vio a la mujer y no puso frenarse, lesionándola de su pie derecho con una de las llantas de la camioneta.Esa versión lo confirmó otro conductor que iba a incorporarse a la circulación de la calle.A ese punto se aproximaron los paramédicos de la Cruz Roja para atender a la empleada del sector salud, la cual fue canalizada al área de urgencias del ISSSTE para un mejor cuidado.Mientras la zona fue asegurada por elementos de la Policías y Agentes de Tránsito Municipal que arribaron a tomar conocimiento.Los oficiales peritos de vialidad municipal de Veracruz se hicieron cargo de la camioneta y el conductor para ser presentado ante la fiscalía investigadora y deslindarle responsabilidades.