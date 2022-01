Mujer de la tercera edad fue abandonada, en Úrsulo Galván

Elementos de Fuerza Civil con base operativa en Úrsulo Galván, encontaron este domingo una mujer abandonada sobre la calle Jose Patricio Ruiz, en colonia El Progreso, ubicada en localidad Cempoala del municipio de Úrsulo GalvánLos uniformados preguntaron a esta persona de tercera edad, el porque lloraba afuera de una casa en silla de ruedas, ella manifestó que fue sacada por sus familiares a la calle porque no quieren atenderla, con el argumento que no produce y fue sacada del domicilio.Vianney Hernández Vizuet Presidenta del DIF Municipal de Úrsulo Galvan, acudió personalmente para brindar asesoría y gestionar apoyo a una adulta mayor que responde al nombre de Yolanda Grajales de 84 años de edad, quién presuntamente fue abandonada por unas personas con las que estaba viviendo pero no eran de su familia.Al lugar también asistieron el Director del DIF Municipal, Maestro Iván Alvarez Hernández y la Procuradora del sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Licenciada Karla Patricia Serrano Leal, brindando apoyo en crisis nerviosa.DIF municipal buscará contactar con sus familiares, en tanto, se pondrá en resguardo temporal, fue necesario la atención de primeros auxilios de Ambulancia Linea Azul, la mujer padece de hipertensión y afortunadamente fue controlada.La mujer de tercera edad presuntamente sufrió violencia por parte de una integrante de la familia con quien vivía, personal del DIF buscara a su familiares para que se hagan responsables de ella.La Presidenta del DIF Municipal se comprometió a apoyar a la señora Yolanda con despensa y pañales, además se le dará seguimiento al caso, con apoyo psicológico y legal.