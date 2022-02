Mujer denuncia que lleva una semana sin luz, en Veracruz Puerto

Desde el pasado martes 8 de febrero, día en que se presentó un evento “norte” en el Puerto de Veracruz, cuyos vientos afectaron el cable de energía eléctrica de una vivienda ubicada en la calle Revillagigedo 2010 esquina Miguel Lerdo, la afectada María Eugenia Cordero Loyo no ha recuperado su servicio de luz.Según lo informado por Eugenia Cordero, a pesar de las llamadas que ha hecho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha recibido respuesta alguna. Explicó que su último reporte es el J060537321.“El cable de luz está reventado, he hecho un promedio de 20 llamadas, tengo los reportes de CFE y me dijeron que en 10 horas me arreglaban la luz, creo ya han pasado más de 10 horas desde el sábado, ese cable que va ahí de mi casa al poste”, denunció.La afectada afirmó que instalaron la línea sobre los árboles, sabiendo que representaba riesgos; ahora llama sin recibir respuesta, mientras la situación le impide trabajar debido a que lo hace desde casa.