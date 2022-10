Mujer es asesinada a balazos, en Tierra Blanca

De al menos siete balazos fue asesinada una mujer este domingo, en un domicilio del ejido Agrícola Primero de Mayo, en el municipio de Tierra Blanca.Los reportes de seguridad indican que los hechos ocurrieron en la mañana, en el ejido antes citado y el cual se ubica en los límites con el municipio de Omealca.Fue una llamada al 911 la que alertó a los cuerpos de seguridad y de auxilio, sobre un ataque armado contra una mujer y la cual aparentemente se encontraba muerta.Tras la llegada de la policía, se logró saber que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se acordonó el área y se dio a aviso personal de la Fiscalía General del Estado.Algunas personas indicaron que no vieron como fue el ataque, pero que fueron varias detonaciones de armas de fuego las que alcanzaron a escuchar, confirmando minutos después la policía, que el cuerpo de la mujer presentaba al menos siete impactos de bala.La víctima fue identificada como Bertha R. C., de 56 años de edad, con domicilio en el lugar donde fue asesinada.Luego de las diligencias periciales, el cadáver de la mujer fue trasladado a la unidad del Servicio Médico Forense para realizar la neurocirugía de ley.Sobre los asesinos, nada se sabe.