Mujer exige a FGE continuar investigación por supuestos abusos cometidos contra su madre

La señora Obdulia del Rosario Gómez Pech se manifestó en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada donde urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE) continuar con la investigación y los resultados de la denuncia que presentó por el presunto robo y supuestos actos de violencia que dos personas le ocasionaron a su madre, María Pech.



Con un megáfono se plantó frente a Palacio de Gobierno y expuso que hace casi dos años interpuso la denuncia por los hechos de violencia en contra de su madre, donde se abrió la carpeta de investigación 2080/19, pero hasta la fecha, no hay justicia.



Detalló que Cilas Vargas Cortés y Lorena Hernández Rodríguez, encargados de una cerrajería en la avenida Xalapa, se aprovecharon de su madre, quien tenía principios de Alzheimer y constantemente recurría a sus servicios para repuesto de llaves.



"La cerrajería está en la avenida Xalapa y se llama ‘Yale’. El dueño se llama Cilas y su esposa Lorena. Ellos se aprovecharon de mi madre, le quitaron su tarjeta y cobraban su sueldo. Cuando la iba a ver ya no me quería ver, le prohibieron hablar conmigo".



Indicó que la Fiscalía tiene pruebas y documentos de todo el proceso que realizó para recuperar a su madre pues además de mantenerla "secuestrada" la ponían a pedir limosna.



"Tengo los documentos, son muchos delitos. La pusieron a pedir limosna, le quitaron su dinero, la golpeaban y la privaron de su libertad tres años. Fueron muchos delitos y ninguno ha avanzado, aunque hay pruebas de vecinos ante la autoridad. La Fiscalía no ha hecho absolutamente nada en más de un año”, expuso.



Manifestó que ante los hechos solicitó la intervención del DIF Estatal donde se inició un juicio de interdicción que duró tres años y salió a su favor, aunque demasiado tarde ya que su madre murió al poco tiempo.



"Cuando yo la rescaté, fue demasiado tarde, al poco tiempo falleció por las condiciones en las que ella se encontraba. Fue un descuido en su salud mientras estuvo en manos de esas personas".



Después de que la golpeaban la desaparecían por días, en la carpeta del DIF están declaraciones de vecinos que decían que por favor se investigara porque creían que ella ya estaba muerta”, aseguró.