Mujer expone acoso sexual en hospital StarMedica, de Veracruz Puerto

Ana Paula, de 20 años de edad, denunció ser víctima de abuso sexual mientras se encontraba internada en el Hospital StarMedica tras ser intervenida quirúrgicamente en el mes de febrero.La joven relata que fue en el proceso de recuperación mientras se encontraba aún semi inconsciente cuando sintió que una persona la empezó a tocar aun cuando, sin poder moverse y con pocas fuerzas para reaccionar, no pudo hacer nada.Ana Paula fue intervenida de una cirugía de columna el, posteriormente fue operada de urgencias y desde entonces su vida no es la misma.“El día 2 desperté mentalmente pero mi cuerpo no tenía la suficiente fuerza para moverse ni abrir los ojos y alguien abusó de la confianza que yo le di al hospital, sin mi consentimiento sentí como tocaban mi pecho derecho y así fue bajando, me manoseó horrible y sentí como después separaba mis piernas y estaba jugado con una sonda como si la estuviera moviendo y siguió del otro lado, me tocó el seno izquierdo, después de eso, no supe qué pasó después, no me enteré. Por más que intenté estar despierta no pude”, relató.Ana Paula padece escoliosis, enfermedad que la ha llevado a ser intervenida 7 veces, pero la última fue la más difícil.Cuando tuvo fuerzas dijo a sus padres lo sucedido, hablaron con los directivos del Hospital Star Medica y aunque prometieron colaborar con la denuncia, no han dado respuesta de los videos de vigilancia y la bitácora de la operación para saber quiénes tuvieron acceso a su habitación.