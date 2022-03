Mujer lleva 3 años esperando que Secretaría de Gobierno la reinstale

A tres años de haber ganado un laudo laboral, Lorena Saldaña sigue esperando que la Secretaría de Gobierno (SEGOB) acate el fallo jurisdiccional y la reinstale como auxiliar en la Defensoría Pública de Veracruz, en la que trabajaba desde el 2011 y de la que salió en 2019, luego de hacerle firmar su renuncia.Expresó que ya no sabe a qué otra instancia acudir para poder regresar a su puesto de trabajo, ya que la Unidad Administrativa de la SEGOB no le da respuesta y se niegan a devolverle su plaza."Cuando a mí me despiden, mi hijo, el más chico, estaba a un mes de terminar su carrera y tuve que vender todo, vendí todo para que mi muchachito terminara su carrera y se pudiera graduar (...) Le diría que me regrese mi empleo, porque según el encargado de la Unidad Administrativa cómo creemos que tenemos derechos como trabajadores pero claro que sí tenemos derechos", afirmó.Saldaña pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se solucione y acate la resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA), porque se ha incurrido en desacato, lo que traería como consecuencia multas para los funcionarios involucrados e incluso el titular de la SEGOB, Eric Cisneros Burgos."Ya tengo 3 años pidiendo que se me reinstale y no se me reinstala, en el 2019 salió a mi favor el laudo, ahorita voy saliendo de la Secretaría de Gobierno y es lo mismo, no me quieren reinstalar, me dan largas y me dan largas y para mí ya están violando mis derechos humanos", reiteró.Además, apuntó que acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), donde supuestamente le negaron el apoyo debido a que ya había contratado un abogado para llevar el caso y era él quien tendría que darle seguimiento."Ya fui a la CEDH y me dijeron que no, que todavía no podían hacer nada por mí, porque todavía seguía el juicio y que como yo ya contraté a un abogado, que pues el abogado se tenía que hacer cargo de estos Derechos Humanos", externó en la queja.