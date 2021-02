Mujer lleva a bendecir Niño Dios "morenito", en Cuichapa

Llevando en brazos a su Niño Dios, doña Domitila expresa que llevó a su niño a bendecir y al mismo tiempo pidió por los niños, adultos y por todos ante esta pandemia, que los cuide y proteja.



Explica que lo compró hace cinco años en la ciudad de Puebla, y que desde que lo vio, dijo: “éste me lo llevo, no lo pensé dos veces, me llevo a mi niño”.



Expresa que todavía el año pasado se aglomeraba la gente para ir a bendecir su Niño Dios, hoy todo ha cambiado, “tiene miedo la gente de salir”, por esta pandemia que se ha incrementado el número de casos en este municipio.



Exclama: “No debemos tener miedo, debemos de salir, porque si nos encerramos, psicológicamente nos vamos a enfermar más”.



Expresa que deben ir a la iglesia a dar gracias Dios para que nos siga dando más vida y cuidarse, usando el cubrebocas, la sana distancia y el gel.



Por eso, recalcó que fue a la iglesia a pedir por los niños, los adultos y por todos, que Dios los cuide y proteja, porque “Dios es grande para mí y para mi familia; porque yo amo a los niños”.



Doña Domitila, presumió a su Niño Jesús, un niño diferente, de color, pero con rasgos finos, como si cobrara vida, mirando fijamente, como si algo le preocupara y supiera que en este momento el mundo vive su peor crisis de salud con la aparición del COVID-19.