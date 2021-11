Mujer muere al salir disparada de su auto durante volcadura, en Alvarado

En la carretera federal Boca del Río-Antón Lizardo, cerca de la entrada a la localidad de Mandinga, en el municipio de Alvarado, ocurrió un accidente de un automóvil, marca Chevrolet, tipo Aveo, en el que iba una pareja. La mujer de 47 años de edad salió por la ventanilla pues no llevaba el cinturón de seguridad y perdió la vida al golpearse contra el pavimento.Esto se dio este sábado en la citada carretera federal donde iba un automóvil, marca Chevrolet, color azul, con placas de la Ciudad de México, donde iban Jesús S.G. de 49 años de edad y su esposa Claudia N.R. de 47 años de edad.Ellos iban con dirección a la localidad de Mata de Uva en Alvarado, para pasar este fin de semana largo y convivir. En esos momentos había una fuerte lluvia que habría impedido la buena visibilidad a la conductora.La mujer no se percató de un tope y lo pasó muy rápido, perdiendo el control de su unidad. El automóvil, se fue a estrellar contra un poste, y subió al camellón, dando de vueltas varias veces hasta quedar sobre el costado izquierdo.Entonces la conductora salió disparada por la ventanilla y quedó sobre la carpeta asfáltica, perdiendo la vida casi al instante.En tanto, su esposo terminó con golpes no graves y fue auxiliado por paramédicos de la agrupación de Los Amigos de Josu AC. y de Protección Civil Municipal.Mientras la zona fue acordonada por Fuerza Civil y Policía Municipal hasta la llegada de las autoridades ministeriales.Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se trasladaron al punto donde procedieron con las diligencias del caso, levantaron el cuerpo y lo trasladaron al Forense de Boca del Río.Se dio entrada a la carpeta de investigación 432/2021 para profundizar en las averiguaciones.Los oficiales de la División Carreteras de la Guardia Nacional se hicieron cargo del carro volcado y levantar la información para su puesta a disposición, junto con su dictamen técnico del accidente.El sobreviviente quedó a disposición de la autoridad competente misma que deberá deslindar responsabilidades en torno al accidente.