Mujer originaria de Coatzacoalcos desapareció hace un mes en Veracruz Puerto

Una mujer originaria de Coatzacoalcos se encuentra desaparecida desde hace un mes en el puerto de Veracruz. Sus familiares solicitaron ayuda para localizarla.Se trata de María Guadalupe Domínguez de 53 años de edad, quien tiene problemas auditivos, por lo que su familia teme que le pase algo más grave.Rogelio Domínguez Ortiz, hermano de María, precisó que el pasado 19 de noviembre en el fraccionamiento Oasis en la carretera hacia Xalapa en un sitio que conocen como El Campanario, fue la última vez que se le vio, su hermana supuestamente se reuniría con unas amigas pero hasta el momento no sabe nada de ella.“Acudí a Veracruz después para saber el motivo, si ellos sabían algo, sólo que le dijeron que iba a salir con otras amigas, que ellos no conocían y como es una persona mayor, dispuso salir pero ya no regresó a casa de ellos”, dijo.Precisó que su hermana vivía con una familia en ese fraccionamiento desde hace 10 años, a estas personas las conoció por su discapacidad auditiva, pues se congregaba en grupos donde hay gente con su condición.“Nos enteramos por un anuncio en Facebook, posteriormente yo me trasladé a la Fiscalía no sin antes hablar con la familia, no me aportaron mayores datos, tuve que acudir donde puse una denuncia por desaparición, e informé de los datos de la familia con la que vivía o vive”, indicó.Detalló que ya hay una carpeta de investigación 85/2021 ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la denuncia por desaparición ante la Comisión Estatal de Búsqueda.Pidió la colaboración de la población de Coatzacoalcos y de Veracruz para aportar datos sobre su hermana.Cualquier información sobre el paradero de María Guadalupe pueden comunicarse al 911 o al 228 319 3187.