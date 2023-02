Mujer que murió calcinada junto con su hija, estaba a punto de casarse

Cristian se encontraba feliz y emocionada, pues cuenta su amiga Selene, que estaba a punto de casarse, la boda sería este 14 de febrero con su novio con quien el viernes en la noche habían quedado de ir recoger a su mamá a la central de autobuses.Cristian, de 38 años nunca llegó, desafortunadamente falleció horas antes calcinada junto a su hija de 10 años en el interior de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Campanario, pese a que los vecinos y Bomberos intentaron sofocar el fuego, las intensas llamas consumieron rápidamente la vivienda de lámina, quedando la dos sin poder salir.Cristian y su pareja iban aprovechar las bodas colectivas del Día del amor y la amistad para comprometerse, en la ciudad de Veracruz.Selene quien dijo ser amiga cercana de la hoy difunta, cuenta que juntas habían hecho los trámites y que este viernes la mamá de la novia llegó desde la Ciudad de México, donde vive, para celebrar la unión.“La vi este martes y me dijo que ya estaba lista para su boda, además su hijo mayor iba a cumplir 15 años este 21 de febrero, iba a ser un mes de fiestas”, narró Selene.Cristian ya tenía un primer matrimonio donde tuvo dos hijos, el mayor vive con su expareja y la menor se quedaba con ella.Selene aseguró que su amiga era una mujer trabajadora, que se dedicaba a recolectar material reciclable que acumulaba en su patio y durante los fines de semana colocaba un pequeño bazar de ropa de segunda mano cerca de Chedraui Ponti.La casa donde vivían las dos mujeres, ubicada en la calle Capitel entre Torre y Baluarte del mencionado fraccionamiento, quedó reducida a cenizas el viernes 3 de febrero, en el patio del lugar todavía se alcanzan a ver las botellas de plástico, cartones y ropa de segunda mano, lo que habría provocado que el fuego se propagara con mayor intensidad.Primeros datos recolectados con vecinos indican que el incendio habría comenzado cuando Cristian se encontraba hirviendo frijoles. Selene dice que era muy común que su amiga utilizara un fogón para preparar sus alimentos, pues así ahorraba gas, y fueron las fuertes rachas de viento lo que hizo que las brasas llegaran hasta el lugar donde tenía el material reciclable, incendiando todo.“Yo me enteré porque una comadre me avisó, me dijo que la casa de mi amiga se estaba quemando. Me espanté y salí corriendo de mi casa, comencé a marcarles, pero no me contestaban, entonces le marqué a su papá. Ahorita estamos pidiendo ayuda para los gastos del funeral”, comentó Selena.Ellas de casa humilde, eran de escasos recursos al igual que la familia, por lo que vecinos brindaron su apoyo, así como ciudadanos y ayuntamiento, se solidarizaron juntando dinero para pagar los gastos funerarios y así poder sepultar a Cristian y la pequeña Katerin.