Mujer queda inconsciente tras ser golpeada por varón, en Xalapa

Una mujer fue atendida por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) luego de que fuera golpeada por un sujeto que se dio a la fuga en el Camino Antiguo a Naolinco, se implementó un operativo para dar con el responsable.



Fue alrededor de las 11:45 cuando se recibió una llamada al número de emergencias 911 informando sobre una mujer que se encontraba inconsciente en La Haciendita.



Elementos de la SSP se movilizaron al lugar y hallaron a la femenina tendida sobre el pavimento y un menor a un costado de ella. Algunas personas la estaban auxiliando.



Los uniformados solicitaron la presencia de personal paramédico para su valoración acudiendo elementos del grupo motorizado de la Policía Estatal.



Tras una revisión al menor se confirmó que no presentaba problemas de salud y una oficial se encargó de tranquilizarlo ya que se encontraba alterado.



Según testigos de lo ocurrido, un masculino la golpeó dejándola tirada en el suelo para después darse a la fuga del lugar.



Luego de una valoración a la femenina, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad por lo que no fue necesario llevarla a un hospital.