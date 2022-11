Mujeres de Ixtaczoquitlán también sufren violencia religiosa: DIF Municipal

Las mujeres del municipio de Ixtaczoquitlán continúan sufriendo violencia física, psicológica, económica, pero también religiosa, reveló la directora del DIF, Digna Isela Luna Gutiérrez, quien agregó que un porcentaje importante no denuncia.“Nosotros como DIF estamos muy preocupados por el bienestar y la seguridad de ellas. El municipio ha presentado un índice medio alto de violencia contra el sector femenino, hemos atendido casos que se han llevado a la Fiscalía”.Lamentó que en Ixtac todavía las señoras y señoritas tengan miedo a denunciar, por ello el DIF junto con el Instituto Municipal de la Mujer, trabajan para recordarles que deben poner en práctica la valentía para defender sus derechos y denunciar la violencia que están sufriendo“Todavía estamos arraigados en ese aspecto por el tipo de población que se tiene, la cual es muy vulnerable e indígena, por eso se debe fomentar mucho la fortaleza para no permitir más violencia, porque merecemos respeto a todas las edades”.Explicó que dentro de la religiosa el varón no permite que su pareja profese la creencia espiritual que desee. Hay casos donde ellos no les permiten acudir a sus cultos, a la iglesia que ellas quieren.“Sin embargo las mujeres no lo denuncian porque no lo consideran una violencia y es que piensan que solamente ésta se centra en los golpes, pero buscamos informarles que también existe verbalmente, psicológicamente, monetariamente”.