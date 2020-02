Mujeres de Orizaba toman las calles en memoria de Ingrid, asesinada en CDMX

Mujeres salieron en una marcha la tarde de este 14 de febrero para exigir que no ocurran más feminicidios y que las autoridades actúen, pues las cifras actuales revelan que ya están siendo privadas de la vida de manera diaria en el país alrededor de 11 féminas.



Ellas salieron del panteón Juan de la Luz Enríquez hacia el centro y decidieron partir de este cementerio como signo de que hay un número importante de mujeres que murieron a manos de sus parejas.



En entrevista la abogada del Colectivo Feminista Ciuhatlahtolli, Luz Reyes, dijo que es lamentable que para la autoridad no sean las mujeres un sector importante.



"El presidente que es la primera autoridad le resta importancia a este tema y sólo se centra en la rifa del avión y nosotras sólo contamos con nosotras mismas".



Añadió que este 14 de febrero que se idealiza el amor romántico y no se recuerda que las agresiones generalmente vienen de las parejas, de los ex novios, de los novios o pretendientes que dicen quererlas mucho.



Se le cuestionó cuantos feminicidios suman en el Estado este año, a lo que apuntó que alrededor de 20 y la zona que tiene mayor número de casos es la centro del Estado.



Pero también acotó que las cifras revelan que de manera diaria en el país 11 mujeres están siendo privadas de su vida y no importa los estratos sociales, la edad, la zona si es rural o urbana, pues las féminas están siendo asesinadas.



"No vemos políticas públicas que se encaminen a que esto lo detengan, pero es preocupante el tema".