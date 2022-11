Mujeres Defensoras de Paridad en Todo respaldan a Diputada tras violencia de género en su contra

Integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Paridad en Todo también cuestionaron la violencia política en razón de género, que, según ellas, ejerció el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en contra de la diputada, Ruth Callejas Roldán, el pasado sábado cuando compareció ante el Congreso Local.En conferencia de prensa, en la que cuestionaron a las autoridades federales y locales por los escasos resultados para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres, lamentaron que el funcionario haya cuestionado el principio de paridad de género que le permitió a la legisladora por Movimiento Ciudadano (MC) ocupar su curul."Agresiones de éste y otros secretarios de despacho que han cometido violencia en contra de otras diputadas, a quienes también hemos acompañado en sus denuncias, pues estos actos constituyen un ejercicio de poder que es inadmisible y viene de parte de quienes deberían ser los primeros en respetar la ley y no generar más violencia", expresaron.En el pronunciamiento, expresaron que, aunque existe un marco jurídico que protege a las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y niñas no es suficiente, sino que se necesita la articulación de esfuerzos y acciones contundentes de todas las autoridades e instituciones de los tres órdenes de gobierno.Apuntaron además que las fiscalías tienen el deber de investigar exhaustivamente, con debida diligencia, perspectiva de género y aplicando el análisis del contexto a los hechos delictivos que impliquen violencia de género para las mujeres."A nivel nacional el índice de impunidad de las fiscalías es del 98%, ¿Cuándo podremos las familias de las mujeres víctimas de feminicidio ver en prisión a los asesinos de sus hijas, sus hermanas, sus madres?, el encubrimiento de los responsables de cualquier tipo de violencia de género convierte igualmente en responsable a la autoridad", refirieron.Citando cifras del secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), del 2015 al mes de octubre de 2022 ha sido víctimas de feminicidio 6 mil 220 mujeres, cifra que a su decir es mayor en los datos estadística recopilados por colectivos y asociaciones civiles."Sin contar los homicidios dolosos que no son clasificados como feminicidios, pero que tampoco son esclarecidos, por lo que le exigimos al Estado su erradicación", demandaron.Además, expusieron que de acuerdo con, pero la realidad qué significan los feminicidios no la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en su edición 2021 dio a conocer que 50.5 millones de mujeres y niñas mayores de 15 años han atravesado algún tipo de violencia a lo largo de su vida."Además de ello el 70.1 % ha experimentado al menos una situación de violencia. La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia, 51.6%, seguida de la violencia, económica y patrimonial y/o discriminación como un 27.4 %. Nosotras vivimos en nuestros cuerpos todas las violencias, las que nos afectan tan solo por el hecho de ser mujeres y las que se profundizan por nuestras diferentes condiciones", reseñaron.También lamentaron que a diario siete mujeres y niñas mexicanas desaparezcan, por lo que preguntaron ¿en qué infierno estamos viviendo las mujeres?, y reafirmaron que negar la realidad es negar a las víctimas.