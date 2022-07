Mujeres denuncian abuso de agentes de Tránsito del Estado; grúa dañó su auto

Dos jóvenes mujeres denuncian abuso de autoridad por parte de elementos de la Dirección de Tránsito de Veracruz y daños a su vehículo por parte de la empresa de grúa “Cars”, luego de ser detenidas por tomar una calle en sentido contrario.Georgina Sánchez, dueña de la unidad que iba de copiloto, señaló que se detuvieron y pidieron soplarle para corroborar que la conductora no tuviera aliento alcohólico, a pesar de que les dijeron que no había indicios de estado de ebriedad, les pidieron trasladarse a las oficinas para otro examen, accedieron, nerviosas se pasaron la calle para doblar y entonces les cerraron el paso.Sin más, les dijeron que llevarían el coche al corralón, por intento de huir, cuando no hubo persecución, además de que conducían a baja velocidad.“Le dijo sópleme y le dijo el oficial no tiene aliento etílico, acompáñenos a la oficina para hacerle la prueba, iba manejando y se pasó de la calle y enseguida se paró la grúa en frente, una patrulla, otra grúa a un lado, iba a 30 kilómetros por hora y dicen que se estaba dando a la fuga, iba a 30 kilómetro por hora”, relata Georgina Sánchez.Contrariadas porque no había una razón para quitarles la unidad, intentó detenerlos y decidió subirse y aun así, subieron el carro, la golpearon con la misma grúa y se fueron hasta el corralón que se ubica en la avenida Lafragua en el puerto de Veracruz.Al realizar los trámites para sacar su unidad, se percató que tenía daños visibles y la empresa de las grúas no se quería hacer responsable.De acuerdo con el ajustador de su aseguradora, los daños ascienden a alrededor de 20 mil pesos.“Con la parte que levantan el coche, le dobló el radiador, le tiró una base de abajo, la rompió, quedó rota, tirada, hablé con el seguro y me dijeron que no se puede mover así, los daños son como 20 mil pesos”.Cabe destacar que no hay infracción registrada por los elementos de Tránsito Municipal de Veracruz, aun así permitieron que la grúa se llevara la unidad.Además del abuso físico, piden que se hagan responsables de los daños que generan a las unidades, su vehículo salió del corralón, para irse al taller de su agencia automovilística, porque no puede circular en las condiciones que lo dejaron.