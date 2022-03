Mujeres ganan poder en el Ejército; “pensaban que no íbamos a poder”

Las mujeres veracruzanas están empoderándose en espacios pensados únicamente para hombres. Ahora también son elementos activos del Ejército Mexicano y aunque sus experiencias y cargos son distintos, tres entrevistadas coinciden en que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no sólo no limita a las mujeres, sino que ha reencauzado actividades de la propia formación para adecuarlas a ellas.La igualdad, señalan, las enorgullece a sí mismas y a sus familias. Cada una, con su experiencia, cuenta su propia historia.La también abogada causó alta en el Ejército en 2018. Tania dice estar contenta con ella misma porque siente un orgullo personal y lo ve como un logro en su familia “porque siempre esperamos algo más de nosotros mismos y demostrar no solamente que es algo para los hombres, en la actualidad las mujeres podemos abrirnos camino en muchos ámbitos”.La Sargento Segunda rememora su niñez y cuenta que cuando iba a los desfiles donde participaba la SEDENA sólo pensaba en el momento en el que pasarían. Era lo único que le importaba.“Entonces de ahí nace mi gusto por las Fuerzas Armadas porque yo los veía y decía ‘wow, quiero ser como ellos’ y a mis papás les causaba gracia porque como no era tanto que una mujer estuviera en este camino, ya después durante mi crecimiento dije ‘yo quiero ser militar’.“Pensaban que no íbamos a poder porque dicen que una mujer, por el hecho de la fuerza, no podía, pero con esto les demostré también a ellos que no por el hecho de que seamos mujeres tenemos que hacer otras cosas, sino que nos podemos desarrollar en diferentes ámbitos laborales. Se sienten muy orgullosos sobre todo ahora que voy estudiando y ascendiendo”, dice.Al ser la única mujer de su familia que es parte del Ejército, Tania señala que es hora de ir “cambiando ese chip” y demostrar que quien quiere, puede. Y ahora es ella quien, al desfilar, ve la emoción de las propias mujeres, que le echan porras a quienes ya pertenecen a este grupo.Además, es una gran deportista y la Secretaría le ha dado la posibilidad de desarrollar su habilidad incluso dentro de competencias en las que participan estos atletas.“No nos limita, aquí se nos pregunta en qué somos buenos, existen diferentes cursos y eventos deportivos donde convivimos con diferentes países, se nos capacita.“Aquí salimos en grupos. Se fomenta mucho el espíritu de cuerpo, entonces aquí todos salimos y hacemos actividades deportivas”, narra.Para Tania su mayor logro hasta ahora es ponerse día a día su uniforme militar, sabedora que la sociedad ve en ellos la seguridad que no encuentra en otras corporaciones.“No solo me representa a mí, representa a la Institución, a mi familia y a todos los que confían en nosotros. Es algo grandioso”, dice.Con 2 años y medio en el Ejército, ya tuvo la oportunidad de subir de puesto. Si bien entró en una academia militar donde se preparó para ser Sargento de Sanidad, al poco tiempo tuvo la oportunidad de participar en una reclasificación para Subteniente Químico Biólogo, su profesión de origen.“Aquí en el Ejército hay muchas oportunidades y si uno se aplica y toma la iniciativa, uno puede lograr mucho. En alrededor de 2 años y medio ascendí de soldado a subteniente entonces creo que hay muy buenas oportunidades también aquí”, señala.Y aunque es enfática al señalar que desde que ingresó se dio cuenta de que todos los cambios que uno quiere dependen del esfuerzo, entendió que, si trabaja, puede continuar escalando dentro de la institución.Ella tuvo la experiencia de realizar actividades de operatividad y vigilancia, pero ahora se desempeña de forma especializada.“Yo hacía vigilancia, montaba turnos de vigilancia, hacíamos patrullamientos. En este ámbito la mujer ya es muy reconocida; en cada patrulla debe haber mínimo una mujer para hacer lo que es la revisión de personal femenino“Si nosotros encontramos una mujer pues nosotros tenemos que revisarla y eso no lo puede hacer un hombre y una mujer está capacitada para hacerlo, desde ahí yo me di cuenta que si aquí dentro del Ejercito nos dan esa oportunidad, hay que aprovecharla”, señala.Cuenta que como sargento de sanidad hay muchas posibilidades de ayudar a la población civil y para ello, la Secretaría despliega cursos extranjeros y nacionales para estar preparados ante disturbios civiles, algún tipo de agresión o cuando hay algún problema climático.“En el Ejército hay muchas oportunidades; mi meta es prepararme para alcanzar nuevos grados, tanto hombres como mujeres tenemos esa oportunidad”, señala.La subteniente cuenta que la SEDENA ha realizado adaptaciones para que el personal femenino pueda seguir creciendo. Por ejemplo, en cuestiones de actividad física se ha buscado un equilibrio para que las mujeres también realizarlas.Orgullosa, indica que en su caso ya no tuvo que enfrentarse al estereotipo de que las mujeres “no podemos estar en el Ejército. Claro que podemos y podemos desempeñarnos muy bien”.Y con motivo de la pandemia, se presentó también para ella y sus compañeras la oportunidad de ser parte de las capacitaciones de la Secretaría para afrontar una contingencia como esta, no solo participando en actividades dentro de hospitales o en las jornadas de vacunación, sino mediante cursos de medicina táctica militar que simulan enfrentamientos y combates.“Atender a una persona que resulta herido en un combate, nos enseñan a buscarlo, el rescate acuático, ascenso y descenso de helicópteros, hacer rapel, llevar a un herido, atenderlo en el helicóptero, son cosas que realizan mujeres y hombres.“Algo que me da muchísimo gusto es que ya no está la idea esa de la fuerza y que lo tienen que hacer ellos, a nosotros nos enseñan a hacerlo y nos dan técnicas para que podamos realizarla, algo que para mí resultó de gran satisfacción y me emociona mucho, es que más mujeres se preparen y realicen ese tipo de cursos”, señala.Laura ingresó en 2018 al Ejército Mexicano. Su orgullo no se limita a pertenecer a la SEDENA, sino también a su capacidad de afrontar su papel como madre y dentro de su familia.Al igual que sus compañeras, refiere que dentro de las oportunidades está el poder ascender en función de la profesión que ya tienen o la que se forjan dentro de las instalaciones de la institución.“De la misma manera soy la primera militar en mi familia, se sienten muy orgullosos de mí.“La mayoría de la gente tiene en mente que esto es solo para los hombres y no es cierto es para nosotras también y de la misma manera también nos desempeñamos con las labores de los hogares, muchas de mis compañeras también son mamás y compaginamos de la misma manera el trabajo y la maternidad”, enfatiza.La soldado habla igualmente del papel de los hombres en un ambiente donde cada vez más van abriéndose paso las mujeres y con alegría señala que los varones se han ido adaptando bien a este proceso, aun nuevo para muchos.“Lo estamos compaginando muy bien y también hay mucha aceptación de parte de los hombres. Es un trato igual, en la fuerza, en todo nos desempeñamos de la misma manera”.