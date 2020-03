Mujeres indígenas de Zongolica conocen sus derechos, pero autoridades les obstaculizan la justicia

A pesar de que las mujeres en la Sierra de Zongolica ya están conscientes de sus derechos, en la realidad no logran ejercerlos, pues la primera traba que reciben es por parte de las autoridades municipales, y si desde ahí les ponen obstáculos, no pasa nada y es por ello que terminan diciendo que para las mujeres de la sierra no hay justicia, señaló María López de la Rica, coordinadora del centro Kalli Luz Marina.



Refirió que a casi 13 años de que este centro comenzó a laborar en el tema de la violencia con féminas de la región serrana, se ve un avance en cuanto a que ellas están ahora informadas de sus derechos, pero lamentablemente, la falta de capacidad de muchos funcionarios obstaculiza que logren justicia.



Comentó que acaban de recibir un caso en donde una señora les comentaba que fue a ver al síndico o síndica de un municipio de la región para ver el tema de la pensión alimenticia y le dijo que primero le demostrara que su pareja le había sido infiel.



Indicó que esto sólo hace ver una realidad lamentable y es que los servidores y servidoras no están capacitados para dar acompañamiento y a veces ni siquiera para escuchar a las mujeres cuando tienen un problema de violencia.



Consideró que esto hace pensar que el desafío hoy es en cuanto a la capacitación de funcionarios municipales en derechos de la mujer y en género, en lo cual se debe incluir a agentes y subagentes municipales al ser éstos el primer contacto, pero al momento no se ve esa voluntad.