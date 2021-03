Mujeres no deben dejar de practicarse mastografías durante pandemia

La pandemia por el COVID-19 podría ocasionar un incremento en los casos avanzados de cáncer de mama debido a que el confinamiento ha ocasionado que las mujeres eviten acudir a realizarse las mastografías, aumentando las probabilidades de que no se detecte a tiempo.



La presidenta de la asociación civil Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama (MUAC), Bety Cruz, comentó que en dos años se verían reflejados los casos.



“Desgraciadamente, la pandemia nos ha limitado mucho pero la invitación es que no te limite la pandemia para realizarte la mastografía. No hay excusa para no realizarse la mastografía. Este incremento de casos se va a ver a partir de uno o dos años, en donde las mujeres que ya tenían algún cáncer y por no realizarse su mastografía, estará en etapa tardía”, lamentó.



Reiteró que la crisis sanitaria no debe ser excusa para continuar con las exploraciones y revisiones preventivas de todo tipo de cáncer.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, se donarán mastografías para la zona metropolitana Medellín, Veracruz y Boca del Río.



"MUAC va a donar, vamos a iniciar con 50 mastografías a partir de mañana, vamos estar ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, queremos abarcar Medellín, Boca del Río y Veracruz, vamos a ir a puntos estratégicos, vamos a llevar las mastografías, totalmente gratuitas".



Si se detecta en las etapas iniciales, el cáncer de mama tiene un 95 por ciento de posibilidades de erradicarse.