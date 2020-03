Mujeres “no necesitan permiso para manifestarse”: Gobernador

Las mujeres en Veracruz han ganado espacio, son lideres y tienen cargos importantes en la administración estatal y en los poderes Legislativo y Judicial, destacó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al aclarar, de cara al Día Sin Mujeres este 9 de marzo, que “no necesitan permiso para manifestarse”.



En el mensaje que dirigió en el marco de la “Primera Feria de Servicios para Las Mujeres”, dejó en claro que el Estado tienen la obligación de escucharlas y promover las acciones para terminar con las prácticas machistas.



“Lamentablemente se inculcó la violencia verbal y física, por eso debemos corregir el camino, nos vamos a empeñar en erradicar la violencia contra las mujeres. No nos toca darles permiso para manifestarse, nos toca escucharlas”, dijo.



Ante representantes del Poder Legislativo, Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y servidores públicos el Ejecutivo estatal reconoció los avances que este sector logró en Veracruz ya que por primera vez una mujer encabeza la Fiscalía General del Estado.



También, recordó que se propuso a nueve féminas para ocupar magistraturas y ese poder lo preside una mujer, al igual que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).



“Quienes son protagonistas son las mujeres, solo resaltar que entre todas y todos estamos construyendo en Veracruz una sociedad de equidad las mujeres son activas, lideresas y dirigentes. Por primera vez desde el Ejecutivo se propuso a nueve mujeres para se magistradas en el estado, se lo ganaron por trayectoria y la lucha de muchas de ellas”, aseveró.



Dejó en claro que se trata de un logro de las mismas mujeres en el Estado y el país, por lo que insistió en que se continuarán con las acciones hasta lograr erradicar por completo la violencia contra la mujer sin importar el tiempo que se lleve para alcanzar el fin.



“Fueron las mujeres las que lograron paridad en el poder legislativo local y federal, aquí por primera vez una mujer está al frente de la Fiscalía General del Estado. No es casualidad que por primera vez sea una mujer la titular del ORFIS. Estos son lo claros ejemplos de como ellas van avanzando, no hemos concluido, la tarea no está terminada”, concluyó García Jiménez.