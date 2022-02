Mujeres, pilar de la economía de familias de escasos recursos en Nogales

La falta de fuentes de empleo para familias de escasos recursos, no ha sido un impedimento para que un promedio de 50 mujeres, vecinas de la comunidad Taza de Agua, del municipio de Nogales, salgan todos los días a vender sus productos.La comisaría del Ejido municipal de Taza de agua, Cecilia Romero Vásquez, señaló que se trata de mujeres que apoyan la economía y sostén de sus familias.Todos los días, 50 mujeres se levantan a las cuatro de la mañana para ir al molino y triturar el nixtamal que se convierte en masa, para posteriormente elaborar de 30 a 40 kilogramos de tortillas."En la actualidad la mujer se apuntala de una manera muy importante tanto en el ámbito político como el económico, para sacar adelante a las familias.Nos dedicamos al cultivo del maíz y ahí mismo se consume, por eso este tipo de proyectos apoyan mucho. Las señoras se ponen a cuidar sus animales y apoyar al campo, no se olviden que es la base principal para desarrollar estos proyectos, porque sin el campo todos los proyectos se vendrían abajo", señaló.La Comisariada Ejidal reconoció que la vida del campo no es fácil, pero deja muchas satisfacciones y cuando no hay fuentes de empleo, la mujer hace sus tortillas y las llevan a la venta a la ciudad.Por esta forma de autoempleo, una mujer lleva a su hogar entre 250 y 300 pesos diarios, con lo cual se paga lo indispensable y reinvierte para seguir trabajando.