Mujeres que deciden ser madres solteras son criticadas, lamentan

En los últimos años ha ido en aumento el número de mujeres que deciden convertirse en madres solteras ya sea por in vitro o en común acuerdo con un varón, afirmó la presidenta de la asociación Emprendiendo el Vuelo, Virginia Medorio Trujillo.



"En el marco del Día de las Madre vemos que muchas mujeres han tomado el rol de madres abnegadas, sacrificadas, que dan todo por sus hijos, derivado de ese rol que desde pequeñas nos han impuestos en la sociedad y estereotipos como religión, familia.



“Y a la supuesta educación que nos dan a las mujeres tenemos que se incrementa la violencia hacia ellas porque desde pequeña te educan que debemos ser sumisas y derivado de ello, hoy muchas jóvenes decidieron llevar la maternidad como madres solteras, buscan una persona para embarazarse y tener a su bebé, sacarlos adelante", dijo.



La entrevistada reconoció que muchas de ellas son criticadas por la misma sociedad, la familia y la religión pues porque no deciden casarse, tener hijos en una relación si no de manera científica pero afortunadamente no les importa y siguen adelante.



Finalmente, agregó que a esto se suma que el 70 por ciento de las mujeres en México son cabeza de familia por lo que señaló que este 10 de mayo no hay nada que celebrar, pues los gobiernos aprovechan la fecha para seguirlas sometiéndolas a un matrimonio lleno de violencia y que no pueda decidir si tiene o no hijos.