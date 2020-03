Mujeres rurales, limitadas para participar en temas electorales, opinan

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, con sede en Tantoyuca, las vocales afirman que continúan teniendo ciertos límites la mujeres de comunidades al tratar de ejercer alguna actividad que involucre participación en asuntos electorales o bien para tomar alguna decisión de sus representantes; la vocal, Laura Sosa citó que se está trabajando en las comunidades para concientizar a los habitantes a respetar los derechos para ejercer la democracia.



La funcionaria electoral dijo que es difícil erradicar este panorama en los 15 municipios que comprenden al Distrito. Sin embargo, se hacen actividades para fomentar el empoderamiento de las mujeres y que se anule cualquier tipo de violencia de género para mujeres que desean involucrarse en la vida política.



"Convencerlas, educarlas y darles el conocimiento de que ellas, van a decidir y que es un derecho. Se pueden dirigir y participar en las elecciones de su país. Tenemos que trabajar todavía mucho, pero necesitamos un acto de igualdad; sobre el tema podemos llegar a pensar de que algún día podría llegar alguna Alcaldesa en Tantoyuca. Pero necesitamos educar, necesitamos promover y sobre todo, que la mujer decida a participar", declaró.



En tanto, la vocal Rosenda Hernández, manifestó que en las comunidades decenas de mujeres piden permiso a sus parejas para ser convocadas a funcionarias de casilla, por lo que de no validar su presencia, se provoca sometimiento y violencia de género.



"No se espera que lleguemos al 50 y 50, todavía falta. Lo que queremos es la participación de las mujeres. La verdad se nos dificulta cuando llevamos a cabo la integración de mesas de casilla, ya que las mujeres tienen que pedir permiso para ser funcionarias", comento la representante del INE



"Es hacer conciencia de la mejor manera, tiempo de darnos, de cómo hombres y mujeres son muy importantes. Claro que estamos preparados para que nos gobierne una mujer en Tantoyuca, porque sería incongruente pensar que la mujer no tiene capacidad, cuando atienden un hogar y pueden realizar todo si están unidas", ratificó la coach de vida, Gabriela Juárez.