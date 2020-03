Mujeres y hombres son corresponsables en la violencia de género, plantean

Construir una cultura de paz, convivencia y no violencia y empoderar a las mujeres a favor de otras mujeres, planteó la presidenta de la Fundación de Estudios e Investigación Emiliano Zapata, Delia Margarita Zapata Choiseul.



"Creen que nosotras estamos en contra de los hombres. Para aclarar: no estamos en contra de ellos, sino todo lo contrario: queremos formar un mundo con ellos y en complicidad con los hombres. Hagamos todos de esto que se llama mundo, un mundo de convivencia", convocó la nieta del General Emiliano Zapata al ofrecer su ponencia desde la Universidad de Xalapa.



En ese sentido, instó a edificar con los niños y las niñas una cultura de paz y de no violencia, a fin de promover los roles de los hombres y las mujeres.



Posteriormente, en entrevista, la activista alertó que ante la ola de violencia de género, tanto mujeres como hombres incurren en corresponsabilidad.



"Es un llamado a la población en general porque en gran medida somos responsables de lo que está pasando, sin quererlo o conscientes. Hemos sido, si quieres, cómplices de esto que estamos viviendo ahora", expresó Zapata Choiseul.



Y es que desde el punto de vista de la nieta del “Caudillo del Sur”, dicha complicidad ocurre por comodidad o por temor.



"Por temor algunas dicen: 'es que yo sé quién fue pero no lo digo porque terminan con mi familia', 'es que yo sé quién fue pero no lo digo porque es mi hijo', o de las que sirven de nodriza de los niños que nacen de la trata de persona. Eso es algo que venimos viendo desde hace tiempo y no decimos nada por temor o comodidad", sostuvo.



En el tema político, Margarita Zapata cuestionó la participación actual de las mujeres en términos del terreno cedido por los hombres y alertó de una "participación cosmética" o de apariencia.



"Porque el problema es que muchas mujeres no asumen el rol que les corresponde, o lo han cedido o no se lo permiten. Es un problema cultural. Le pido a las mujeres que realmente tengan poder, que lo ejerzan en favor de las mujeres".