Multa por cubrebocas en Orizaba no es recaudatoria, busca cuidar a la población: Regidor

El regidor de Orizaba de extracción panista, Antonio Roldán Bravo, aseguró que el tema de la multa para quien no porte cubrebocas en la ciudad no es recaudatorio sino una forma de cuidar a la población."No nos vamos por el tema de la multa, nos vamos por el tema de cuidar a la ciudadanía y cuidarnos todos. La verdad es que es una obligación de parte de nosotros como ediles salvaguardar la salud de los ciudadanos orizabeños".El edil acentuó que espera no se aplique ninguna multa, pues todos sabemos la realidad de lo que está sucediendo en la ciudad de Orizaba, con ello apeló a la conciencia de cuidado de cada persona."México la verdad está viviendo una época muy complicada y creo que no nos hemos puesto las pilas nosotros como ciudadanos y como autoridades en este caso lo que nos corresponde de alguna manera es buscar crear las condiciones para que todo mundo prevenga".Por su parte, la regidora priísta Carla Canales, indicó que en este caso se toman medidas para que todos nos protejamos, pues se busca evitar los contagios y los decesos.Ambos regidores esta tarde se dieron a la tarea de entregar cubrebocas a la población que se encontraba en la Calle Francisco I. Madero, una de las más transitadas no sólo por orizabeños sino por pobladores de otros municipios, quienes acuden a la ciudad para hacer sus compras, pagos, a su fuente laboral.