Multan a empresario cordobés por violentar políticamente a Alcaldesa de Córdoba

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) impusieron una multa de 26 mil 886 pesos (300 Unidades de Medida y Actualización) al empresario periodístico, José Abella García y de 4 mil 481 (50 UMA) a la “Compañía Periodística El Buen Tono SA de CV”, de su propiedad, por ejercer violencia política en razón de género en contra de la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero.



Lo anterior, por la publicación de diversas notas, así como la emisión de comentarios en programas radiofónicos y cuentas de Facebook, con lo que a juicio de los togados atentaron contra su integridad como persona.



Y es que en dos publicaciones del periódico señalado, de 16 de abril y 7 de noviembre de 2020, se realizó un fotomontaje a la cara de la edil, lo que a decir de los magistrados atentó contra su integridad por tratarse de comparaciones destructivas y humillantes que la encasillan en elementos físicos; y además, se generó la percepción en la audiencia en el sentido que iniciar acciones encaminadas a evidenciar violencia política de género es erróneo.



“Por ende, dichas notas le afectan psicológicamente por exponerla de forma despectiva al distorsionar su imagen en su carácter de presidenta municipal, lo que demerita su capacidad de ejercer el cargo, así como en su vida personal ante la percepción que genera en los lectores”, determinaron en el fallo jurisdiccional.



Por cuanto hace a los comentarios o expresiones realizadas por José Abella García, en la sentencia se advirtió que las mismas fueron hechas por él de viva voz en un programa de radio y estuvieron encaminadas a denigrar, humillar y señalar a López Landeros.



“También se consideran psicológicas, además, de simbólicas, pues ésta se caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, implícita, que opera al nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política”, se reiteró.



Adicionalmente, se refrendó que los dichos del empresario periodístico fueron dirigidos con la finalidad de desprestigiarla, denigrar su imagen y honra, demeritar su labor como alcaldesa; así como incitar al odio y la violencia y poner en entredicho su capacidad y habilidades como mujer para encabezar el Ayuntamiento de Córdoba.



Según los integrantes del TEV, esto podría incidir de manera psicológica y emocional o podría inducir a que Leticia López Landero “renuncie a su cargo porque no cuenta con la capacidad para desempeñar su labor, o hasta el suicidio por las expresiones de amenazas e intimidaciones que incitan al odio”.



Explicaron que Abella García emitió “mensajes estereotipados” en los que la relacionó con “prostitución”, al tiempo que externó “plegarias religiosas con la finalidad de que la denunciante pierda la vida para efecto de que deje de ocupar el cargo”, de allí que insistieran que las manifestaciones se dirigieron hacia ella por el hecho de ser mujer y no como una crítica al cargo público que ocupa.



“No realiza comentarios enfocados a las funciones de la Presidencia de un Ayuntamiento, sino que se trata de amenazas e intimidaciones que incitan al odio y la violencia por su condición de ser mujer y realiza un juicio de valor en el sentido de que por ser mujer no es capaz ni apta para realizar determinadas funciones y/o actividades”, refrendaron.



Además, concluyeron que esas expresiones y notas periodísticas no están amparadas en la libertad de expresión, el cual no es un derecho absoluto, sino que, tal como se señala en el artículo 6, párrafo primero de la Constitución Federal, éste se verá limitado cuando se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público y en el caso denunciado, menoscabaron el derecho al libre ejercicio del cargo público de Leticia López Landero.



De manera que como una medida de no repetición, ordenaron a José Abella García inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y le harán llegar “algunas publicaciones especializadas en periodismo con perspectiva de género”.



Finalmente darán vista al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz para que lo inscriban, así como a las personas morales “Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V.” y “Cultura es lo Nuestro A. C.”, en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.