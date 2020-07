Multan e inhabilitan a empresa del hijo de Bartlett por abusar con venta de ventiladores

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, las inhabilitaciones contra la empresa de León Bartlett fueron por 24 y 27 meses, respectivamente, así como de dos multas que suman más de dos millones de pesos.La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que hoy se publicaron, en el Diario Oficial de Federación, unas circulares sobre sanciones en contra de Cyber Robotics Solutions S.A. de CV, del empresario León Bartlett, por haber vendido ventiladores a sobreprecio al IMSS Hidalgo y en un proceso donde hubo “falsedad” de información.De acuerdo con la SFP, las inhabilitaciones contra la empresa Bartlett fueron por 24 y 27 meses, respectivamente, así como de dos multas que suman más de dos millones de pesos, a la misma empresa.“La Función Pública informa que hoy se han publicado en el Diario Oficial de la Federación las Circulares 10/2020 , por medio de las cuales se informa respecto a dos inhabilitaciones a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., por 24 y 27 meses, respectivamente, así como de dos multas, que suman más de dos millones de pesos, a la misma empresa”.La SFP recordó que el pasado 17 de abril, se le adjudicó de forma directa un contrato a la empresa hoy inhabilitada —que no produce insumos médicos—, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de COVID-19 en Hidalgo.Señaló que gracias a oportunas acciones, la Función Pública evitó cualquier daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades:“El precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del Gobierno Federal”.La dependencia dijo que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación.De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de “entrega inmediata” resultó insostenible.“La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia”.“Ni uno de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS”.Como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo de 2020, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor, lo cual evitó el daño patrimonial al Estado.“Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico FOBAPROA, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el Gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario”.