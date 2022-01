Multar por no usar cubrebocas divide opiniones en Orizaba

Las opiniones de los ciudadanos se han dividido por el tema de que el Cabildo podría aprobar la aplicación de una multa económica a quién no porte el cubrebocas en la calle, pues esta es una medida de prevención ante el contagio del COVID-19.Los pobladores aseguraron que es importante seguir previniéndose del contagio del coronavirus, sin embargo, señalaron como incongruente que ahora se quiere aplicar una multa económica a quién no lo porte, cuando la pasada administración realizó un desfile el 26 de diciembre con motivo de la Navidad y hubo miles de personas y la actual efectuó dos desfiles para recibir el año nuevo, el primero y dos de enero del 2022."Que multen al presidente Juan Manuel Diez, por andar organizando dos desfiles innecesarios repletos de gente sin cubrebocas, los cuales solo crearon caos en la ciudad; que tenga tantita congruencia con sus acciones junto con los regidores", expreso Sara López.Por su parten ciudadanos como Alicia Sánchez y Néstor García, externaron: "super bien que se aplique multa, porque hay muchos necios que no lo usan. Estoy de acuerdo en la multa, bien por el cabildo, pero deberían de hacer lo mismo en otros municipios".Otras personas cuestionaron por qué hasta este momento se va a decidir aplicar una multa y por qué el Cabildo de la administración de Igor Rojí no actuó de esa manera, algunos más dijeron qué no es raro que se pretenda aplicar una multa económica pues el alcalde Diez solamente piensa en cobrar."No es raro, el presidente siempre quiere cobrar por todo, si lo dejan hasta el aire cobrará. Así como se ponen exigentes los regidores y el alcalde, también que prohíban conciertos como el que se realizó el 25 de diciembre en la plaza de toros La Concordia, pues había miles de personas", comentó el ciudadano Ramón Martínez.Algunos orizabeños dijeron que las autoridades deberían de multar a quien venden alimentos como tortillas, pan, pues no utilizan el cubrebocas y además despachan después de manejar dinero.