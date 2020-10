Multarán a dependencias de Veracruz que han incumplido con transparencia

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) aplicará amonestaciones y multas por incumplimiento en materia de transparencia de los sujetos obligados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.



"Vamos a empezar a multar, vamos a empezar a aplicar las primeras multas para los que no hayan cumplido", dijo la comisionada presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.



Recordó que el anterior pleno del IVAI (integrado por Yolli García Álvarez, José Rubén Mendoza y Arturo Mariscal Rodríguez) aprobó un acuerdo que permitía "subir" la información pública sólo en la Plataforma Nacional de Transparencia pero no en Infomex Veracruz.



La titular del ente recordó que al finalizar el primer trimestre de 2020, el IVAI emitió una prórroga para posponer la transparencia de su información pública debido a la pandemia y la emergencia sanitaria.



"Sin embargo, en el segundo trimestre, que ya debería estar actualizado, no se dio ninguna prórroga y se tenía que subir toda la información".



Así, los más de 400 sujetos obligados tenían de plazo al 30 de julio para publicar su información.



"Ya se va a tener que subir el tercer trimestre en el siguiente mes y lo tendrán que hacer como marca la ley".



Indicó que en el caso del Instituto, éste cuenta con un convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para aplicar multas y en un último recurso, promover denuncia penal.