Multarán a entes fiscalizables que no entreguen informes a tiempo al ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior sancionará con una multa mínima de 26 mil 64 pesos hasta una máxima de 86 mil 880 pesos a los entes fiscalizables municipales que cuya información reportada en los Estados Financieros y de Obra Pública y en el Programa General de Inversión no sea verídica o no corresponda a la requerida o registrada en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); independientemente de las acciones legales que el ORFIS juzgue pertinente instrumentar.



Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, recordó que los entes fiscalizables municipales están obligados a presentar al Congreso del Estado y al ORFIS los días 25 de cada mes sus Estados Financieros y de Obra Pública y el Programa General de Inversión Electrónicos, por lo que el incumplimiento de esa disposición también se sanciona con las multas mencionadas.



Afirmó que los entes son responsables de la veracidad de la información entregada y en caso de comprobarse que la información reportada no es verídica o no corresponde a la información requerida o registrada en el SIMVER, se considerará como no presentada y se aplicarán las multas que en ningún caso deberán ser cubiertas con recursos públicos; en caso de reincidencia la sanción que se imponga no podrá ser la mínima.



La notificación de la sanción se hará al Presidente Municipal o al Director General de la entidad paramunicipal, quienes serán los responsables de atender la sanción impuesta, y en ningún caso, deberán ser cubiertas con recursos públicos; independientemente de que a través del Órgano Interno de Control se lleve a cabo la investigación correspondiente, a efecto de identificar al(a los) servidor(es) público(s) responsable(s) directo(s) del incumplimiento e instrumentar las acciones para la determinación de responsabilidades que en su caso juzguen pertinentes.



La Auditora emitió las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios Electrónicos, que tienen por objeto regular el procedimiento para la presentación, a través de medios electrónicos, de los Estados Financieros Mensuales, los Estados de Obra Pública Mensuales, el Programa General de Inversión, las Modificaciones Presupuestales, los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros, el Cierre de Ejercicio y otra información de carácter municipal, que los Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales deben remitir al ORFIS.



Señaló que los entes fiscalizables municipales presentarán ante el ORFIS los documentos indicados en formato PDF y/o Excel, a través del SIMVER que garantiza la seguridad y resguardo de la información contenida en los mismos.



Para ello, se proporcionarán las claves de usuario para la operación del SIMVER, que soliciten por escrito los Presidentes Municipales o Titulares de las Entidades Paramunicipales.



Para efecto del análisis financiero, independientemente de que en cualquier momento o para la fiscalización superior de la Cuenta Pública le sea requerida información adicional, los Entes Fiscalizables Municipales deberán presentar de manera complementaria.