Multarán a quienes acudan a los ríos de Atoyac, advierte Alcalde

Al entrar en la Fase 3 del COVID-19, se ha tomado el acuerdo de Cabildo de multar con 750 pesos a todas aquellas personas que sean sorprendidas en los ríos, advirtió el presidente municipal de Atoyac, Óscar Pimentel Ugarte.



Esta determinación se dio luego que principalmente gente de otros municipios ha llegado a los ríos y cascadas de este municipio y se han negado a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud y del Gobierno Federal, de quedarse en casa y evitar acudir a lugares públicos.



"Tuvimos una sesión de Cabildo el pasado día viernes, donde se determinó poner una multa a todas las personas que vayan a los ríos y se encuentran nadando ahí", no se puede seguir tolerando que familias completas quieran romper con los protocolos de salud que emite el Gobierno Federal.



Tal fue el caso del pasado fin de semana, donde dos familias que eran como 25 personas, nadaban en el río por la comunidad de Canaletas, poniendo en riesgo a sus hijos y toda la familia.



Recalcó que a pesar de las lonas que se han instalado, el perifoneo y las restricciones, pongan como argumento que se vienen a estos ríos porque en sus municipios no tienen donde ir a nadar.



"No queríamos caer en una situación de poner multas, pero bueno yo creo que no nos están dejando otra opción", dijo el munícipe de Atoyac.



De igual forma el Presidente Municipal de Atoyac informó que durante el fin de semana, en la comunidad de Canaletas, rumbo a Paso del Macho, encontraron a una familia de 20 a 25 personas, que eran de otro municipio y estaban en los ríos, por lo que los exhortaron a salir.