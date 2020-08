Multas de hasta 20 mil pesos a comercios de Chacaltianguis sin medidas sanitarias

A partir de este sábado y hasta nuevo aviso, el Ayuntamiento de Chacaltianguis impondrá multa de 300, mil, 10 mil y 20 mil pesos a los comercios y ciudadanos que no acaten las medidas para reducir la aglomeración de personas y la movilidad social.



La alcaldesa Mayra Janeth Torres Domínguez, dijo que las medidas fueron aprobadas en sesión de Cabildo y se adoptaron para evitar el contagio de coronavirus.



Al momento, la cifra oficial reporta 18 casos confirmados de COVID-19 en Chacaltianguis, 1 defunción y 4 casos sospechosos.



El Cabildo aprobó que los bares, cantinas, depósitos de cerveza en la cabecera municipal y en las comunidades deberán permanecer cerrados, por lo que los propietarios que no acaten la disposición serán acreedores a una multa de 20 mil pesos.



Las multas de 10 mil pesos se aplicarán a los propietarios de tiendas de abarrotes y almacenes cuyos empleados no usen cubrebocas y gel antibacterial y que permitan en ingreso de más de una persona por familia; así como para quienes organicen cualquier evento de tipo social.



Mientras que los establecimientos expendedores de alimentos sólo darán servicio de comida para llevar y tanto empleados como público deberán usar cubrebocas, por lo que de desacatarse esa medida se impondrá una multa de mil pesos.



La misma multa se aplicará a los propietarios y trabajadores del transporte público que no usen cubreboca y gel antibacterial, además, cuando sean sorprendidos más de 3 personas en taxis y más de 2 usuarios en moto-taxi y sin usar cubrebocas.



A los ciudadanos que sean sorprendidos en parques, jardines, unidades deportivas y gimnasios que permanecen cerrados y a quienes no usen cubrebocas en la vía pública se les impondrá una multa de 300 pesos.



También quedó prohibida la realización de actividades en templos e iglesias que se encuentren en la cabecera municipal y en las congregaciones.



Los Ediles aprobaron que la Policía Municipal, Protección Civil y la Dirección de Comercio realice rondines para vigilar el cumplimiento de las disposiciones.