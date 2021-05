Múltiples propuestas en ecología, seguridad, justicia y educación, en Xalapa

Cambios a las leyes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y que ellas vivan una vida libre de violencia, además de modificaciones al marco normativo vigente que permitan la protección del medio ambiente y el fomento de las actividades agrícolas y productivas en la capital del Estado, fueron planteados por los candidatos a la Diputación Local por el Distrito 10 de Xalapa.



En el debate organizado por Alcalorpolítico.com, celebrado la tarde de este lunes, los contendientes a una curul en la próxima Legislatura veracruzana, también mostraron sus ideas para reformar desde las normas jurídicas la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia y los derechos a la Educación y la Salud, que se vieron fuertemente impactados por la pandemia por COVID-19.



A la cita acudieron Andrea Aurora Maldonado Bandala, abanderada del Partido Encuentro Solidario (PES); Belinda Yamilet Grajales Contreras, de Todos por Veracruz (TxV); Dana Zulem Díaz García, de la Alianza PAN-PRI-PRD; Maribel Ramírez Topete, de Movimiento Ciudadano (MC).



También respondieron al llamado de este medio de comunicación y mostraron sus propuestas Rosa Iris Carrasco Zamora del Partido Cardenista (PC); Benjamín Callejas Hernández, de Unidad Ciudadana (UC) y Mario Rebollar García de PODEMOS.



Por el contrario, a este ejercicio de exposición y contraste de ideas, declinaron su participación, Rosalinda Galindo Silva, de la alianza MORENA-PT-PVEM; Víctor Hugo Arteaga Martínez, de Redes Sociales Progresistas (RSP), y Juan Enrique Santos Mendoza de Fuerza por México (FxM).



A lo largo de dos horas, los debatientes dieron a conocer a los xalapeños las iniciativas que pondrían en práctica de lograr un escaño en el próximo Congreso del Estado, que iniciará sus funciones el 5 de noviembre de este año.



A continuación, los planteamientos hechos por los candidatos en cada uno de los temas que conformaron el debate.



Equidad de Género y Feminicidios



La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Dana Zulem Díaz García, lamentó que en la sociedad se siga implementando la cultura del machismo, donde según ella cada vez es más difícil que las mujeres tengan acceso a la Educación, lo que trae consigo que ocupen las posiciones con los salarios más bajos en el mercado.



Enumeró que en lo que va del año en Veracruz se han registrado 26 feminicidios, 159 casos de violencia y 162 desapariciones, criticando que hace un año se haya prometido crear la Fiscalía Especializada en Feminicidios, pero que por falta de recursos no se echó a andar.



Al acotar que las mujeres no deben considerarse una cifra, Belinda Yamilet Grajales Contreras, abandera de Todos por Veracruz, propuso fortalecer la coordinación con los tres niveles de gobierno y los mecanismos de protección hacia todas las mujeres.



Apuntó su deseo de reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos y formulación de políticas públicas de protección social y la igualdad de oportunidades.



Además, aseguró que trabajaría desde el Congreso para garantizar la participación plena de las mujeres en todos los niveles de la vida social y pública.



Mario Rebollar García, postulado por Podemos, aseveró que en la próxima Legislatura impulsará una ley para que desde la educación preescolar, primaria y secundaria se establezca una enseñanza sobre el valor de la mujer y sus derechos.



Asimismo, expuso que se requiere homologar los códigos penales en los Estados y municipios en delitos como el feminicidio para que se atienda y castigue de la misma forma en todo el país.



Acotó que se tiene que trabajar con la ONU en la promoción de sus campañas como la de “Yo soy de la generación igualdad”, “Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, y generar la atención directa a las voces de las mujeres desde la diversidad y establecer un diálogo entre todos los sectores sociales.



Andrea Aurora Maldonado Bandala, del Partido Encuentro Solidario (PES), señaló que ya existen los mecanismos para que las mujeres accedan a los cargos públicos, pero se necesitan capacitaciones constantes y programas de competencia laboral que las empoderen, por lo que señaló que será una “representación sustantiva” que luchará por darle la importancia que deben tener las mujeres.



Insistió que se debe fomentar una vida sin violencia como una auténtica cultura de igualdad, ya que este último, precisó, se puso al descubierto una pandemia aún más desgarradora: los feminicidios, que en los últimos años han crecido en un 130%.



Indicó que los integrantes de la sociedad deben cambiar su actitud de espectadores a una de protectores de los derechos de las mujeres, y ser promotores de la paz, de la cultura y de la no violencia.



Rosa Iris Carrasco Zamora, del Partido Cardenista (PC), señaló que en vez gastar miles de pesos en campañas políticas, estos se podrían destinar a las corporaciones de seguridad que permitan bajar los índices delictivos y que las mujeres se sientan seguras al salir a las calles.



Adicionó que se debe trabajar para empoderar a las mujeres y luchar por algo.



Benjamín Callejas Hernández (Unidad Ciudadana), acotó que desde el Legislativo luchará porque se le regrese a Veracruz el presupuesto que era destinado para atender las alertas por violencia de género, además para que se asignen recursos a los institutos municipales de la mujer.



Planteó adicionalmente un Fondo Estatal para la atender la Violencia de Género, fortalecer las instituciones, revisar íntegramente la Ley para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de fortalecer las figuras de protección y homologar las leyes federales y estatales.



Maribel Ramírez Topete, de Movimiento Ciudadano (MC) sostuvo que la violencia contra las mujeres es el principal inhibidor de las mujeres, ya que, en México según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de marzo de este año es el más violento con 12 feminicidios diarios.



Adicionó que Xalapa está “en alerta nacional” al ocupar el lugar 63 dentro de los primeros 100 municipios con mayor número de feminicidios; y señaló que se debe conquistar la igualdad sustantiva de hombres y mujeres, por lo que trabajará en una legislación encaminada a lograrlo con la feminización de la política.



Resaltó que una de sus prioridades será otorgar autonomía a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género para que se puedan contar con fiscalías regionales en ciudades como Xalapa, que actúen oportunamente y salvar vidas.



Bosques, ríos y agricultura



En este tema, la abanderada del PAN-PRI-PRD, Dana Zulem Díaz García, criticó que el actual Gobierno no haga algo para garantizar las condiciones que permitan a los ciudadanos recrearse de manera segura y limpia.



Enseñando fotos de las condiciones de suciedad en que se encuentra actualmente el Santuario de Las Garzas, dijo que se debe impulsar un equilibrio entre los tres niveles de Gobierno, para crear una cultura ambiental entre la ciudadanía.



Belinda Yamilet Grajales Contreras, de Todos por Veracruz, comentó que en el país y en el estado de Veracruz, el medio ambiente tiene pocos amigos y muchos intereses de toda índole, por lo que, a su decir, se requieren de políticas públicas eficaces y eficientes.



En cuanto a la agricultura, afirmó que se debe valorar el esfuerzo y dedicación de los campesinos veracruzanos, de allí que precisará que garantizará el cumplimiento de la Ley para desarrollar un programa de ordenamiento ecológico a nivel estatal y municipal, como instrumento rector de políticas públicas.



Mario Rebollar García, de Podemos, indicó que promovería reformas a la Ley de Desarrollo Urbano para que se respeten áreas verdes durante la construcción de fraccionamientos y unidades habitacionales.



Añadió que impulsará la reforestación y apoyará incrementar los recursos al Ayuntamiento de Xalapa para el saneamiento de ríos, arroyos y manantiales; y en agricultura buscará establecer convenios con la Universidad Veracruzana para que con el servicio social remunerado se apoye a los productores de Veracruz.



Andrea Aurora Maldonado Bandala, de Encuentro Solidario, dijo que de llegar el Congreso propondrá una agenda estatal legislativa para garantizar que en todos los sectores de Veracruz se incluya la variable ambiental.



Añadió que hay que transitar hacia una transición energética adecuada, a un manejo correcto de los residuos y a un estricto reglamento que garantiza la sustentabilidad y el orden ecológico urbano basado en el marco legal vigente.



Rosa Iris Carrasco Zamora sostuvo que el Partido Cardenista se propone convocar a todos los ecologistas del Estado para proponer y presionar a la instrumentación de programas ecológicos que eviten el deterioro de su ambiente.



Aseveró que es importante crear en Veracruz un movimiento ecológico que una sus filas para la reconstrucción estatal de la ecología.



Benjamín Callejas Hernández, de Unidad Ciudadana, aseguró que desde la Legislatura revisará todo el marco legal en materia ambiental, manejo de residuos y uso de sustancias, protección de hábitats, aguas, selvas, bosques y ecosistemas.



Añadió que legislará para que se garantice el acceso universal a servicios energéticos y modernos e impulsará leyes para la gestión ecológica y racional de los productos químicos y de todos los desechos; y luchará por fomentar el campo y la agricultura, más allá del consumo interno.



Maribel Ramírez Topete, de Movimiento Ciudadano (MC), destacó que promoverá a través del parlamento abierto una política nacional de mitigación del cambio climático.



Se comprometió en legislar para reconocer a la naturaleza en Veracruz como un ente de derechos, dotarla de herramientas jurídicas para hacer exigible la implementación de políticas públicas consistentes en materia medioambiental y reparación de daño.



Justicia y seguridad



Dana Zulem Díaz García, de la Alianza PAN-PRI-PRD, expresó su intención de trabajar en la creación de una plataforma de libre acceso en donde los ciudadanos puedan evaluar los servicios y la atención que cada institución por derecho nos debe de brindar.



Añadió que la impunidad es el primer incentivo para la delincuencia, por lo que señaló que será la voz que denuncie las injusticias, de los que la han perdido o de los que nunca la han tenido.



Belinda Yamilet Grajales Contreras, de Todos por Veracruz, planteó nuevas fuerzas estatales y federales, gestionarlas y desplegarlas por todo el Estado adecuadamente porque a su manera de ver, muchos delitos del fuero común no se atienden de manera inmediata.



Dijo que pugnará en el Congreso porque en el estado de Veracruz y en Xalapa se cumpla la legalidad, para así disminuir la inseguridad y la injusticia.



Mario Rebollar García, de Podemos, comentó que trabajará porque sean funcionales las cámaras profesionales conectadas al C4 y porque se elimine la Policía Municipal, porque en vez de cercanía con los ciudadanos, denunció, incurre en hostigamiento, generando temor y miedo en vez de confianza.



Propondrá que los exámenes de confianza a esta corporación se hagan cada seis meses y no anuales, que su director tenga el perfil civil y con especialidad en derechos humanos; y que se reactive la figura del policía de cuadra.



Andrea Aurora Maldonado Bandala, de Encuentro Solidario, ahondó que es importante la capacitación constante de todos los elementos que tienen a su cargo salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, implementando también incentivos y reconocimientos públicos para ellos.



Ya que así, apuntó, se obtendrán mejores resultados a los problemas de seguridad y de Justicia que enfrentan diariamente los ciudadanos.



Rosa Iris Carrasco Zamora, del Partido Cardenista, señaló que se debe implementar una estrategia policial de cercanía con la ciudadanía que ayude a que la ciudadanía, en vez de sentirse intimidada por los elementos, sienta la empatía que debe tener éste.



En el tema de justicia, dijo que las instituciones encargas de procurarla e impartirla deben hacerlo sin consignas; además, se mostró en contra de implementar retener que según ella muchas veces violentan las garantías individuales.



Benjamín Callejas Hernández, de Unidad Ciudadana, manifestó que su partido promoverá un nuevo modelo de seguridad basado en la justicia y los derechos de los ciudadanos, reformando la ley para cambiar el paradigma hacia la seguridad ciudadana.



Acotó que impulsará la abrogación de la ley de ultrajes a la autoridad, y promoverá una ley para atacar el delito de delincuencia organizada, fomentará los mecanismos de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos; y los que se requieren para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.



Maribel Ramírez Topete, de Movimiento Ciudadano (MC), criticó la ausencia de la abanderada de la Alianza MORENA-PT-PVEM, Rosalinda Galindo Silva, y dijo que desde la próxima Legislatura promoverá una Ley para que las personas no sean detenidas arbitrariamente y privadas de su libertad para satisfacer “actos autoritarios”.



También cuestionó las últimas reformas al Código Penal, en materia de ultrajes a la autoridad, lo que sostuvo permite que el Gobierno pueda detener a alguien por resistirse, violando sus derechos a la protesta y libre manifestación, por lo que también trabajará para abrogarla.



Salud y educación



Dana Zulem Díaz García, de la coalición PAN-PRI-PRD, propuso un programa que regule el abasto de medicamentos para que estos sí lleguen a todos los ciudadanos y no a un sector privilegiado.



Después de reprochar el desalojo la semana pasada de los maestros que protestaban en la sede de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), señaló que los servidores públicos deben trabajar para contrarrestar las estadísticas que indican que más del 45 % de los jóvenes entre los 15 y 21 años no acuden a las aulas.



Belinda Yamilet Grajales Contreras, de Todos por Veracruz, mencionó que promoverá una nueva Ley Estatal de Salud que responda a las actuales condiciones de la sociedad veracruzana.



En el ramo educativo señaló que se deben establecer las condiciones para cerrar la brecha digital y que se establezca en la legislación la educación en línea como una nueva modalidad y destinar mayores recursos.



Mario Rebollar García, de Podemos, comentó que como representante popular buscará gestionar ante los Gobiernos Federal y Local que se construyan más centros de salud y que sean acorde a las necesidades y capacidad que se requieren; además de mejorar y dotar de medicamentos a los que ya se tienen.



En Educación, propuso incrementar rondines policiacos y que se instalen cámara para inhibir el robo de los planteles educativos, porque muchos fueron víctimas de la delincuencia en este año que va de la pandemia de COVID-19.



Andrea Aurora Maldonado Bandala, de Encuentro Solidario, añadió que trabajará para garantizar un trato digno a las mujeres embarazadas y que se ejecuten las sanciones a quienes incurran en violencia obstétrica.



Expuso que desde la Legislatura promoverá una Ley que garantice las becas educativas a los mejores estudiantes en todos los niveles educativos, con un cuadro de honor exhibido en los portales de gobierno, mismo que también abarcará a los atletas de alto rendimiento.



Rosa Iris Carrasco Zamora, del Partido Cardenista, cuestionó que se esté pensando en regresar a clases presenciales cuando en el país y el Estado no se atendió adecuadamente la pandemia y sería un riesgo exponer a los niños al contagio.



Por otro lado, criticó que el actual Gobierno no haya cumplido su promesa de garantizar un seguro de salud universal a todos los ciudadanos, y muchos se quedan sin medicamentos para atender sus enfermedades al no tener recursos económicos.



Benjamín Callejas Hernández, de Unidad Ciudadana, fustigó también a la actual administración federal por no decretar una emergencia sanitaria al inicio de la pandemia en marzo de 2020, además por no garantizar los derechos laborales del personal sanitario y educativo ante la contingencia por SAR-COV-2.



Al enfatizar que esto refleja la ineficiencia e ineficacia del Estado Mexicano y Veracruzano, abundó que propondrá la revisión integral de la Ley de Educación para que fortalecer el sistema educativo y asegurar un acceso a una formación igualitaria y de calidad.



Maribel Ramírez Topete, de Movimiento Ciudadano, lamentó que en el contexto de “lujuria política” están forzando el regreso a clases presenciales en la Entidad sin protocolos, ni diseño de estrategias e infraestructura post-COVID.



Como legisladora comentó que impulsará el Internet gratuito y libre, porque es una herramienta necesaria para tener acceso a la educación en estos tiempos de pandemia.