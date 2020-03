Municipio de Los Reyes toma enérgicas medidas para evitar contagios de COVID-19

Con el fin de evitar en lo posible que en el municipio de Los Reyes se tengan casos de COVID-19, el Consejo Municipal de Protección Civil encabezado por el alcalde Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle, tomó sus medidas de emergencia, entre las cuales estableció la prohibición de vender bebidas alcohólicas para consumo inmediato, así como que el servicio de transporte se restrinja el 50 por ciento de su capacidad y que los taxis no lleven a una persona de copiloto.



Lo anterior quedó establecido en el acuerdo signado al término de la reunión correspondiente, en donde también se estableció que las personas que presenten síntomas del COVID-19 serán confinados en sus domicilios y trasladados al Hospital Rural de Zongolica para su valoración.



Los casos leves, se abundó, serán enviados a la unidad médica rural más cercana, mientras que los más graves se reportarán al número de emergencia 800 012 34 56 del equipo especializado de epidemiología del SESVER para la toma de muestras y medidas precautorias.



Se invitó a los habitantes que tengan familiares fuera del municipio a que permanezcan en su lugar de residencia, pero en caso contrario, si llegan a este municipio tendrán que seguir el protocolo de cuarentena y no se le permitirá el regreso a su lugar de trabajo, teniendo que permanecer en su domicilio al menos 15 días evitando el contacto con personas externas.



Otras medidas tomadas por la autoridad son para que las tiendas de abarrotes respeten el precio de los productos, ya que, si se detectan alteraciones, se les amonestará.



Todas estas medidas, se dijo, estarán siendo informadas a la población, a la cual se le hace el exhorto de que permanezca en sus domicilios, sobre todo manteniendo ahí a adultos mayores y niños, ya que no se trata de vacaciones, sino de una situación de emergencia.